जगभरात लोक दारूपासून दूर, पण भारतात वाढतोय मद्याचा व्यवसाय; जाणून घ्या कारणं...

Vrushal Karmarkar
एक काळ असा होता जेव्हा मद्य कंपन्या अमेरिका, युरोप आणि चीनसारख्या प्रमुख बाजारपेठांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होत्या. पण आता चित्र बदलत आहे.
liquor industry growth
ESakal
अनेक प्रमुख देशांमध्ये मद्यपानाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता असताना, भारत मद्य उद्योगासाठी आशेचा एक नवीन किरण म्हणून उदयास येत आहे.
liquor industry growth
ESakal
आयडब्ल्यूएसआर या बाजार संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार, पुढील १० वर्षांत जागतिक स्तरावर मद्यपानाचे प्रमाण कमी होऊ शकते. असे असूनही, भारतातील मागणी वाढतच राहण्याची अपेक्षा आहे.
liquor industry growth
ESakal
मद्य उद्योगाला अनेक नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. वाढत्या महागाईमुळे लोकांकडे खर्च करण्यासाठी कमी पैसे उरले आहेत.
liquor industry growth
ESakal
शिवाय आरोग्याविषयी वाढत्या जागरूकतेमुळे अनेक लोकांनी मद्यपानाचे प्रमाण कमी केले आहे. तज्ञांच्या मते, अमेरिका, युके, जपान, जर्मनी आणि चीनसारख्या देशांमधील तरुण पिढी पूर्वीपेक्षा कमी मद्यपान करत आहे.
liquor industry growth
ESakal
यामुळेच येत्या काही वर्षांत या बाजारपेठांमध्ये मागणी कमी राहण्याची शक्यता आहे. भारताची कहाणी पूर्णपणे वेगळी आहे.
liquor industry growth
ESakal
येथील तरुण लोकसंख्या, वाढते उत्पन्न आणि वेगाने होणारे शहरीकरण मद्य बाजारपेठेला चालना देत आहेत. उत्पन्न वाढल्यामुळे, लोक स्वस्त उत्पादनांऐवजी अधिकाधिक प्रीमियम आणि ब्रँडेड मद्य खरेदी करत आहेत.
liquor industry growth
ESakal
आयडब्ल्यूएसआरच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण मद्यपेय विक्री गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहे आणि भविष्यात त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
liquor industry growth
ESakal
जागतिक मागणी कमकुवत होत असल्यामुळे, प्रमुख मद्य कंपन्या भारताला आपली सर्वात महत्त्वाची विकास बाजारपेठ मानत आहेत.
liquor industry growth
ESakal
यामुळेच अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणूक वाढवत आहेत आणि प्रीमियम उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
liquor industry growth
ESakal
तज्ञांच्या अंदाजानुसार, २०२२ पर्यंत भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी मद्य बाजारपेठ बनू शकतो. हा बदल जागतिक मद्य उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
liquor industry growth
ESakal
भारतातील मद्य बाजारपेठ वाढत आहे. परंतु या उद्योगाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. विविध राज्यांचे नियम, जास्त कर, परवाना प्रणाली आणि इतर नियम कंपन्यांसमोर मोठी आव्हाने उभी करतात.
liquor industry growth
ESakal