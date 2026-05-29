नीट प्रश्नपत्रिका परीक्षा केंद्रांवर पोहचवण्याची जबाबदारी हवाई दलाला का दिली जाणार?

Vrushal Karmarkar

नीट यूजी परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार आता पूर्णपणे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याच्या प्रयत्नात आहे.

पंतप्रधान कार्यालय

पंतप्रधान कार्यालय या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षेदरम्यान प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक आणि व्यवस्थापनासाठी भारतीय हवाई दल तैनात करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

नीट प्रश्नपत्रिका

आतापर्यंत नीट प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक आणि साठवणूक ही प्रामुख्याने नागरी यंत्रणांद्वारे व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या एका पारंपरिक परंतु अत्यंत गोपनीय सुरक्षा नियमावलीनुसार केली जात होती.

गुप्त छापखाने

प्रश्नपत्रिका काही निवडक गुप्त छापखान्यांमध्ये छापण्यात आल्या. जे कडक निगराणीखाली आणि मर्यादित प्रवेशाखाली कार्यरत होते.

बारकाईने लक्ष

या केंद्रांमध्ये केवळ अधिकृत कर्मचाऱ्यांनाच प्रवेश दिला जात असे. शिवाय, छापलेल्या प्रश्नपत्रिकांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात होते.

भारतीय हवाई दल

या प्रक्रियेत भारतीय हवाई दलाला सामील करून घेण्याचा प्रस्ताव अशा वेळी आला आहे. जेव्हा सरकारला वाटते की लष्कराला सामील करून घेतल्यास पारंपरिक नागरी वाहतूक व्यवस्थेतील मूळ कमतरता दूर करता येतील.

वाहतूक

अधिकाऱ्यांना भीती आहे की, प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक करताना किंवा नागरी मध्यस्थांकडून हाताळल्यास त्या फुटण्याची दाट शक्यता असते. प्रश्नपत्रिकांचा ताबा थेट हवाई दलाकडे सोपवणार.

वायुसेना

छपाई केंद्रापासून मुख्य वितरण केंद्रांपर्यंत एक सुरक्षित साखळी प्रस्थापित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. वायुसेना देशातील सर्वात कडक सुरक्षा प्रणालींपैकी एकाअंतर्गत कार्यरत आहे.

लष्करी निगराणी

तिची विमाने, कर्मचारी आणि कार्यप्रणाली बहुस्तरीय लष्करी निगराणी नियमावलीद्वारे संरक्षित आहेत. ज्यामुळे अनधिकृत प्रवेश किंवा त्यात फेरफार करणे अत्यंत कठीण होते.

