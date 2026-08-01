ट्रकच्या टायरजवळ रबरची पट्टी का लटकवलेली असते? जाणून घ्या त्यामागचं कारण...

Vrushal Karmarkar

ट्रक

जर तुम्ही महामार्गावर ट्रक पाहिले असतील, तर तुमच्या लक्षात एक गोष्ट नक्कीच आली असेल. अनेक ट्रक्सच्या मागच्या टायरजवळ एक काळी रबरी नळी किंवा पट्टी लटकलेली असते.

Truck Tyre Rubber Strip

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ESakal

टायरचा भाग

बऱ्याच लोकांना वाटते की ती केवळ सजावटीसाठी किंवा जुन्या टायरचा भाग आहे. पण सत्य यापेक्षा खूप वेगळे आहे. ही वरवर लहान दिसणारी रबरी नळी ट्रकच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

Truck Tyre Rubber Strip

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ESakal

कार्य

तिचे कार्य फार कमी लोकांना माहीत आहे. ही केवळ एक सजावटीची वस्तू नाही. याला अनेकदा 'ग्राउंडिंग स्ट्रॅप' किंवा 'अँटी-स्टॅटिक रबर स्ट्रिप' असे म्हटले जाते.

Truck Tyre Rubber Strip

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ESakal

रबराची लांब पट्टी

ही रबराची एक लांब पट्टी आहे, जी खालील रस्त्याला हळुवारपणे स्पर्श करते. ट्रकमध्ये निर्माण झालेली स्थिर विद्युत सुरक्षितपणे जमिनीपर्यंत पोहोचवणे, हे तिचे मुख्य कार्य आहे.

Truck Tyre Rubber Strip

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ESakal

बाह्य आवरण

जेव्हा एखादे जड वाहन रस्त्यावर जास्त वेगाने धावते, तेव्हा टायर आणि रस्ता यांच्यामध्ये सतत घर्षण होत असते. त्याचप्रमाणे हवा आणि वाहनाचे बाह्य आवरण यांच्यामध्येही घर्षण होते.

Truck Tyre Rubber Strip

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ESakal

विद्युत प्रभार

या घर्षणामुळे वाहनामध्ये थोड्या प्रमाणात विद्युत प्रभार जमा होऊ शकतो. सामान्य परिस्थितीत हे धोकादायक नसते, परंतु काही विशिष्ट परिस्थितीत ही एक समस्या बनू शकते.

Truck Tyre Rubber Strip

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ESakal

ठिणगी

ही रबरी पट्टी खालच्या रस्त्याच्या संपर्कात असते. वाहनावर साचलेला स्थिर विद्युतभार कमी करण्यास मदत करणे. त्यामुळे अचानक ठिणगी पडण्याची शक्यता हळूहळू कमी करणे, हा तिचा उद्देश आहे.

Truck Tyre Rubber Strip

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ESakal

वाहक

सामान्य रबर विजेचा चांगला वाहक नसतो. त्यामुळे या उद्देशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पट्ट्या अनेकदा विशेष सुवाहक पदार्थांपासून बनवलेल्या असतात.

Truck Tyre Rubber Strip

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ESakal

घटक

विद्युतभार कमी करण्यास मदत करण्यासाठी त्यात कार्बनसारखे घटक समाविष्ट असतात. या प्रकारच्या रबर पट्ट्या सामान्यतः पेट्रोल, डिझेल, गॅस किंवा इतर ज्वलनशील पदार्थ वाहून नेणाऱ्या ट्रकमध्ये वापरल्या जातात.

Truck Tyre Rubber Strip

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ESakal

अपघात

अशा ट्रकमध्ये, स्थिर विद्युत प्रवाहामुळे निर्माण होणाऱ्या ठिणग्यांमुळे अपघात होऊ शकतात. त्यामुळे हा विद्युतभार कमी करण्याचे प्रयत्न केले जातात.

Truck Tyre Rubber Strip

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ESakal

उद्देश

प्रत्येक ट्रकच्या रबर पट्टीचा हाच उद्देश असेलच असे नाही. अनेक चालक प्रवासादरम्यान चिखल, धूळ आणि लहान खडे कमी करण्यासाठी जुन्या टायरमधील रबराचा तुकडा टायरच्या मागच्या बाजूला लावतात.

Truck Tyre Rubber Strip

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ESakal

नियम

कधीकधी, हा केवळ एक स्थानिक शोध किंवा सोय असते. सर्व ट्रक्सवर ही पट्टी असलीच पाहिजे असा कोणताही सर्वसाधारण नियम नाही. आधुनिक ट्रक्समध्ये इतरही अनेक सुरक्षा प्रणाली असतात.

Truck Tyre Rubber Strip

|

ESakal