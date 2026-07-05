ट्रकवरील 'Use Dipper At Night'चा कंडोमशी काय संबंध? जाणून घ्या रंजक कहाणी...

Vrushal Karmarkar
'Use Dipper at night' हे घोषवाक्य तुम्ही अनेक ट्रक्सच्या मागच्या बाजूला लिहिलेले पाहिले असेल. पण याचा संबंध केवळ रस्ते सुरक्षा आणि हेडलाइटच्या योग्य वापराशीच नाही.
Use Dipper At Night
ESakal
तर एचआयव्ही/एड्स जनजागृती मोहीम आणि खास बाजारात आणलेल्या एका कंडोम ब्रँडशी देखील आहे. ट्रकवर "Use Dipper at night" असे लिहिण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे अंधारानंतर सुरक्षित वाहन चालवण्यास प्रोत्साहन देणे.
Use Dipper At Night
ESakal
वाहन चालवण्याच्या परिभाषेत, डिपर्स म्हणजे वाहनाच्या हेडलाइट्सची लो बीम सेटिंग होय. जेव्हा रात्री दोन वाहने एकमेकांजवळ येतात, तेव्हा चालकांनी हाय बीम हेडलाइट्सवरून लो बीम लाइट्सवर स्विच करणे अपेक्षित असते.
Use Dipper At Night
ESakal
यामुळे समोरून येणाऱ्या चालकाला प्रखर प्रकाशामुळे तात्पुरता अंधत्व येण्यापासून बचाव होतो. यामुळे दोन्ही वाहनांची दृश्यमानता टिकून राहण्यास मदत होते आणि अपघाताची शक्यता कमी होते.
Use Dipper At Night
ESakal
२०१६ मध्ये एका सार्वजनिक आरोग्य मोहिमेच्या माध्यमातून प्रसिद्ध महामार्गावरील घोषणेला एक पूर्णपणे वेगळा अर्थ प्राप्त झाला.
Use Dipper At Night
ESakal
भारतीय ट्रक उत्पादक कंपनी टाटा मोटर्सने लांब पल्ल्याच्या ट्रक चालकांमध्ये एचआयव्ही/एड्स आणि सुरक्षित लैंगिक संबंधांबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेशी भागीदारी केली.
Use Dipper At Night
ESakal
आता, 'Use Dipper at night' ही घोषणा ट्रक चालकांना आधीच परिचित असल्याने, या मोहिमेने चतुराईने तिचा दुहेरी अर्थासाठी वापर केला.
Use Dipper At Night
ESakal
या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून 'डिपर' नावाचा एक कंडोम ब्रँड सादर करण्यात आला. ही मोहीम प्रभावी करण्यासाठी, डिपर कंडोम स्वस्त आणि सहज उपलब्ध करून देण्यात आले.
Use Dipper At Night
ESakal
तीन कंडोमच्या एका पॅकची किंमत फक्त ₹2 होती आणि ते महामार्गावरील खानावळी, पेट्रोल पंप, टायरची दुकाने, वाहन दुरुस्तीची कार्यशाळा, तसेच ट्रक चालकांच्या नेहमीच्या वर्दळीच्या ठिकाणी विकले जात होते.
Use Dipper At Night
ESakal
जरी 'रात्री डिपरचा वापर करा' हे प्रामुख्याने सुरक्षित वाहन चालवण्याशी संबंधित असले तरी, सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमासाठी सुरक्षेचे घोषवाक्य कसे निवडले गेले याचेही ते एक उदाहरण आहे.
Use Dipper At Night
ESakal
या मोहिमेने दाखवून दिले की, लाखो वाहनचालकांना रोज दिसणारा एक संदेश, मूळ घोषवाक्य न बदलता, जबाबदार वर्तन आणि रोग प्रतिबंधाबद्दल जागरूकता पसरवण्याच्या साधनामध्ये कसा रूपांतरित केला जाऊ शकतो.
Use Dipper At Night
ESakal