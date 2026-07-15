रस्त्यालगतच्या झाडांच्या खोडाला पांढरा रंग का लावला जातो? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण आणि महत्त्व...

Vrushal Karmarkar

झाडांना रंग

रस्त्यावरून प्रवास करताना तुमच्या अनेकदा लक्षात येईल की अनेक झाडांच्या खोडाचा खालचा भाग पांढरा रंगवलेला असतो.

White Paint on Trees

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ESakal

सौंदर्य

बहुतेक लोकांना वाटते की ही केवळ एक सजावट किंवा सौंदर्य वाढवण्याचा एक मार्ग आहे. परंतु त्यामागे अनेक कारणे आहेत.

White Paint on Trees

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ESakal

संरक्षण

हा पांढरा रंग केवळ झाडांच्या सौंदर्यासाठीच लावला जात नाही, तर तो त्यांच्या संरक्षणाशी, दीर्घायुष्याशी आणि रस्त्यावरून चालणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षिततेशी देखील संबंधित आहे.

White Paint on Trees

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ESakal

झाडांची खोडे

म्हणूनच भारतासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडांची खोडे पांढरी रंगवली जातात.

White Paint on Trees

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ESakal

उद्देश

झाडांच्या खोडांना लावलेला पांढरा रंग सहसा चुन्यापासून किंवा एका विशेष जल-आधारित रंगापासून बनवलेला असतो. याचा उद्देश झाडाचे हवामान, कीटक आणि इतर नुकसानापासून संरक्षण करणे हा आहे.

White Paint on Trees

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ESakal

सूर्यप्रकाश

रस्त्यांच्या सुरक्षिततेसाठीही हे आवश्यक आहे. पांढरा रंग सूर्यप्रकाश परावर्तित करतो. उन्हाळ्यात, तीव्र सूर्यप्रकाशामुळे झाडाचे खोड जास्त गरम होत नाही.

White Paint on Trees

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ESakal

थंड प्रदेश

ज्यामुळे साल तडकण्याचा किंवा जळण्याचा धोका कमी होतो. रात्रीच्या वेळी तापमानात अचानक होणाऱ्या घटीपासून खोडाचे संरक्षण करण्यासही हे मदत करते. थंड प्रदेशात हे दंवापासूनही काही प्रमाणात संरक्षण देते.

White Paint on Trees

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ESakal

कीटक

झाडांच्या खोडांना चुना किंवा विशेष रंग लावल्याने कीटक, वाळवी, बुरशी आणि काही जीवाणूंपासून संरक्षण मिळते.

White Paint on Trees

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ESakal

अंडी

झाडाच्या सालीला नुकसान पोहोचवणाऱ्या कीटकांना दूर ठेवण्यासाठी आणि सालीवर कीटकांनी अंडी घालण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी हे प्रभावी मानले जाते.

White Paint on Trees

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ESakal

फायदेशीर

भारतासारख्या दमट प्रदेशात, झाडांचे आरोग्य राखण्यासाठी ही पद्धत फायदेशीर मानली जाते. भारतात, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडांचे खोड पांढऱ्या रंगाने रंगवण्याची परंपरा ब्रिटिश काळापासून प्रचलित आहे.

White Paint on Trees

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ESakal

विभाग

आजही वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक प्रशासने वेळोवेळी हे काम हाती घेतात. साधारणपणे जून-जुलै आणि डिसेंबर-जानेवारी दरम्यान झाडांना पुन्हा पांढरा रंग दिला जातो.

White Paint on Trees

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ESakal

चुना

झाडांच्या खोडांसाठी चुना हा सर्वात सामान्यपणे वापरला जाणारा रंग आहे. तो स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुकूल मानला जातो. बऱ्याच ठिकाणी त्यात कॉपर सल्फेटदेखील मिसळले जाते.

White Paint on Trees

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ESakal

ॲक्रेलिक रंग

दीर्घकाळ टिकणारे पाण्यावर आधारित ॲक्रेलिक रंगही वापरले जातात. काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी चमक वाढवण्यासाठी परावर्तक रंगही लावले जातात.

White Paint on Trees

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ESakal