जीन्स-जॅकेटच्या जिपवर ‘YKK’ का लिहिलेलं असतं? जाणून घ्या यामागचं गुपित...

Vrushal Karmarkar

चैन

तुम्ही जे जॅकेट आणि जीन्स घालता, त्या सर्वांमध्ये एक गोष्ट समान असते: ती म्हणजे चैन.

YKK on Your Zipper Isn’t Random Know Story Behind Famous Name

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ESakal

YKK

तुमच्या कधी लक्षात आले आहे का की या झिपर्सवर YKK असे लिहिलेले असते? हे अनेकदा ब्रँडेड कपड्यांवर दिसते आणि बहुतेक झिपर्सवर YKK लिहिलेले असते.

YKK on Your Zipper Isn’t Random Know Story Behind Famous Name

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ESakal

ब्रँडचे नाव

तर प्रश्न असा आहे की, ब्रँडचे नाव काहीही असो, झिपरवर YKK असे का लिहिलेले असते? YKK ची कहाणी काय आहे?

YKK on Your Zipper Isn’t Random Know Story Behind Famous Name

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ESakal

जपानी कंपनी

YKK हे १९३४ मध्ये स्थापन झालेल्या एका जपानी कंपनीचे नाव आहे. ही जगातील सर्वात मोठ्या झिपर उत्पादकांपैकी एक आहे.

YKK on Your Zipper Isn’t Random Know Story Behind Famous Name

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ESakal

योशिदा कोग्यो काबुशिकी कैशा

तिचे पूर्ण नाव योशिदा कोग्यो काबुशिकी कैशा आहे. ही कंपनी झिपर्सचे उत्पादन करते आणि देशातील अनेक मोठे ब्रँड्स स्वतः झिपर्स बनवत नाहीत, तर त्यांच्याकडूनच खरेदी करतात.

YKK on Your Zipper Isn’t Random Know Story Behind Famous Name

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ESakal

सुटे भाग

ते विशेष उत्पादकांकडून सुटे भाग खरेदी करतात. ही कंपनी या क्षेत्रात बऱ्याच काळापासून आहे आणि तिच्या ब्रँडची एक मजबूत, टिकाऊ प्रतिष्ठा आहे.

YKK on Your Zipper Isn’t Random Know Story Behind Famous Name

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ESakal

झिपर उत्पादने

यामुळे, लेवाइस (Levi's) आणि द नॉर्थ फेस (The North Face) सारखे अनेक ब्रँड्स त्यांची झिपर उत्पादने YKK कडून खरेदी करतात.

YKK on Your Zipper Isn’t Random Know Story Behind Famous Name

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ESakal

असेंब्ली

विशेष म्हणजे, YKK केवळ झिपर्सच बनवत नाही; तर ती बटणे आणि बकल्ससह विविध उत्पादने देखील बनवते. ही कंपनी मेटल, स्लायडर्स आणि झिपर असेंब्लीचे उत्पादनही करते.

YKK on Your Zipper Isn’t Random Know Story Behind Famous Name

|

ESakal

नाव

अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला कोणत्याही झिपवर YKK लिहिलेले दिसले, तर याचा अर्थ असा होतो की तो कपड्यांचा ब्रँड नसून, ती झिप बनवणाऱ्या कंपनीचे नाव आहे.

YKK on Your Zipper Isn’t Random Know Story Behind Famous Name

|

ESakal