इंद्रधनुष्य गोलाकारच का दिसतं? जाणून घ्या निसर्गाचं अद्भुत रहस्य...

Vrushal Karmarkar

इंद्रधनुष्य

जेव्हा सूर्य अचानक पावसातून बाहेर येतो, तेव्हा निळ्या आकाशात पसरलेले इंद्रधनुष्य पाहून सर्वांना आनंद होतो.

Rainbow Formation

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ESakal

देखावा

निसर्गाचा हा सुंदर देखावा पाहिल्यानंतर तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की हे इंद्रधनुष्य नेहमी गोलाकारच का दिसते? ते चौरस किंवा त्रिकोणी आकाराचे का नसते?

Rainbow Formation

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ESakal

तीन गोष्टी

आकाशात इंद्रधनुष्य दिसण्यासाठी तीन गोष्टी आवश्यक असतात. प्रखर सूर्यप्रकाश, हवेत तरंगणारे पाण्याचे लहान थेंब आणि प्रकाशकिरणांचा विशिष्ट कोन.

Rainbow Formation

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ESakal

सूर्यप्रकाश

जेव्हा सूर्यप्रकाश त्यांच्या समोरच्या गोल पाण्याच्या थेंबांमध्ये शिरतो, तेव्हा तो आत शिरताना वाकतो. जेव्हा हा प्रकाश थेंबाच्या मागील बाजूस आदळतो आणि परावर्तित होतो.

Rainbow Formation

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ESakal

अचूक

तेव्हा तो अचूक ४२-अंशाच्या कोनात वाकतो. जांभळा, निळसर, निळा, हिरवा, पिवळा, नारंगी आणि लाल अशा सात वेगवेगळ्या रंगांमध्ये विखुरतो.

Rainbow Formation

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ESakal

वर्तुळाकार

इंद्रधनुष्याचा आकार कधीही सरळ किंवा चौकोनी असू शकत नाही, कारण ४२ अंशांचा हा विशिष्ट कोन पाण्याच्या गोलाकार थेंबांभोवती एकसमान वर्तुळाकार आकार तयार करतो.

Rainbow Formation

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ESakal

पाण्याचे थेंब

जेव्हा सूर्य आपल्या पाठीमागे असतो आणि पाण्याचे थेंब आपल्या समोर असतात, तेव्हा आपल्या डोळ्यांपर्यंत पोहोचणारा रंगीत प्रकाश शंकू किंवा गोलाचा आकार घेतो.

Rainbow Formation

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ESakal

अर्धा भाग

मात्र, जेव्हा आपण जमिनीवर उभे असतो, तेव्हा आपल्याला त्याचा धनुष्यासारखा वाकलेला फक्त वरचा अर्धा भाग दिसतो, कारण उरलेला अर्धा भाग जमिनीखाली लपलेला असतो.

Rainbow Formation

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ESakal

रंगीबेरंगी

निसर्गाचा हा रंगीबेरंगी देखावा पाहण्यासाठी दोन विशिष्ट हवामान परिस्थिती जुळून येणे आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, आकाशाच्या एका भागात पाण्याचे थेंब असले पाहिजेत.

Rainbow Formation

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ESakal

विरळ

त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला सूर्यप्रकाश असला पाहिजे. याच कारणामुळे पावसाळ्यात मुसळधार पावसानंतर जेव्हा ढग अचानक विरळ होऊ लागतात.

Rainbow Formation

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ESakal

तेजस्वी

प्रखर सूर्यप्रकाश पडतो, तेव्हा आकाशात सर्वात स्पष्ट आणि तेजस्वी रंगांचे इंद्रधनुष्य पाहायला मिळते. जेव्हा आकाशात दोन इंद्रधनुष्य दिसतात.

Rainbow Formation

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ESakal

फिकट

तेव्हा ही घटना तेव्हा घडते जेव्हा सूर्यप्रकाश पाण्याच्या थेंबावरून एकदाच नव्हे, तर दोनदा परावर्तित होतो. या प्रक्रियेमुळे मुख्य इंद्रधनुष्याच्या अगदी वर एक फिकट इंद्रधनुष्य तयार होते.

Rainbow Formation

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ESakal