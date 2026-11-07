काजूकतली बर्फीसारखी चौकोनी का नसते?

Mansi Khambe
सण असो किंवा लग्न... घरातील कोणताही आनंदाचा प्रसंगी काजू कतली हमखास दिसते. तिचे वैशिष्ट्य केवळ तिची चवच नाही, तर तिचा आकारही आहे.
Kaju katli Shape
ESakal
तुमच्या लक्षात आले असेल की काजू कतली बहुतेकदा हिऱ्याच्या आकारात कापली जाते, तर बर्फी किंवा इतर मिठाई बहुतेकदा चौकोनी किंवा आयताकृती तुकड्यांमध्ये उपलब्ध असतात.
Kaju katli Shape
ESakal
पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का, काजू कतली इतर मिठाईंप्रमाणे चौकोनी न कापता हिऱ्याच्या आकारात का कापली जाते? यामागे काही कारण आहे की, ही मिठाई बनवण्याची केवळ एक पारंपरिक पद्धत आहे?
Kaju katli Shape
ESakal
काजू कतलीचा हिऱ्यासारखा आकार प्रामुख्याने कापण्याच्या आणि वाढण्याच्या सुलभतेशी संबंधित आहे. जेव्हा काजूचे मिश्रण एका मोठ्या, पातळ थरात लाटले जाते, तेव्हा ते तिरकस कापायला सोपे जाते.
Kaju katli Shape
ESakal
प्रथम, एका दिशेने उभा काप दिला जातो आणि नंतर दुसऱ्या दिशेने तिरकस कापली जातो. यामुळे समान आकाराचे तुकडे तयार होतात. या पद्धतीमुळे कमीत कमी श्रमात एकाच वेळी अनेक तुकडे कापता येतात.
Kaju katli Shape
ESakal
शिवाय, सर्व तुकडे जवळजवळ एकसारखे दिसतात. यामुळेच मिठाईची दुकाने अनेकदा काजू कतली याच विशिष्ट आकारात बनवतात.
Kaju katli Shape
ESakal
काजू कतली चौकोनी आकारातही बनवता येते. यामुळे तिच्या चवीवर किंवा गुणवत्तेवर फारसा परिणाम होत नाही. तिचा आकार बदलल्याने मिठाईतील घटकांमध्ये बदल होत नाही.
Kaju katli Shape
ESakal
खरं तर, हिऱ्याचा आकार ही काजू कतलीची पारंपरिक ओळख बनली आहे. अनेक वर्षांपासून मिठाईची दुकाने ती याच आकारात बनवत आहेत. त्यामुळे, लोक याच स्वरूपातील काजू कतलीला पसंती देतात.
Kaju katli Shape
ESakal
म्हणून, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही काजू कतली खाल, तेव्हा लक्षात ठेवा की तिचा हिऱ्याचा आकार हे तिच्या कोणत्याही खास चवीचे रहस्य नाही, तर ती बनवण्याची आणि कापण्याची एक जुनी आणि सोपी पद्धत आहे.
Kaju katli Shape
ESakal