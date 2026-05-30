लिफ्टमध्ये आरसा का असतो? 99% लोकांना माहीत नाही

Varsha Balhe
तुम्ही कधी विचार केला आहे का… लिफ्टमध्ये आरसा का लावलेला असतो?
Why Are Mirrors Installed Inside Elevators?
esakal
लिफ्ट ही बंद आणि छोटी जागा असते. काही लोकांना त्यामुळे भीती वाटू शकते.
आरशामुळे जागा मोठी असल्याचा भास होतो.
त्यामुळे लोकांना कमी गुदमरल्यासारखं आणि जास्त आरामदायक वाटतं.
आरशामुळे लिफ्टमध्ये मागे कोण उभं आहे हे सहज दिसतं.
यामुळे महिला आणि प्रवाशांची सुरक्षितता वाढण्यास मदत होते.
लिफ्टमध्ये आरसा असल्यामुळे लोकांचं लक्ष स्वतःकडे जातं आणि वेळ पटकन जातो.
म्हणजेच लिफ्टमधील आरसा फक्त चेहरा पाहण्यासाठी नसून सुरक्षितता आणि मानसिक शांततेसाठीही असतो!
