लिफ्टमध्ये आरसा का असतो? 99% लोकांना माहीत नाही

Varsha Balhe

आरसा का असतो?

तुम्ही कधी विचार केला आहे का… लिफ्टमध्ये आरसा का लावलेला असतो?

Why Are Mirrors Installed Inside Elevators?

|

esakal

भीती

लिफ्ट ही बंद आणि छोटी जागा असते. काही लोकांना त्यामुळे भीती वाटू शकते.

Why Are Mirrors Installed Inside Elevators?

|

esakal

जागा

आरशामुळे जागा मोठी असल्याचा भास होतो.

Why Are Mirrors Installed Inside Elevators?

|

esakal

आरामदायक

त्यामुळे लोकांना कमी गुदमरल्यासारखं आणि जास्त आरामदायक वाटतं.

Why Are Mirrors Installed Inside Elevators?

|

esak

सहज

आरशामुळे लिफ्टमध्ये मागे कोण उभं आहे हे सहज दिसतं.

Why Are Mirrors Installed Inside Elevators?

|

esakal

सुरक्षितता

यामुळे महिला आणि प्रवाशांची सुरक्षितता वाढण्यास मदत होते.

Why Are Mirrors Installed Inside Elevators?

|

esakal

लक्ष

लिफ्टमध्ये आरसा असल्यामुळे लोकांचं लक्ष स्वतःकडे जातं आणि वेळ पटकन जातो.

Why Are Mirrors Installed Inside Elevators?

|

esakal

शांतता

म्हणजेच लिफ्टमधील आरसा फक्त चेहरा पाहण्यासाठी नसून सुरक्षितता आणि मानसिक शांततेसाठीही असतो!

Why Are Mirrors Installed Inside Elevators?

|

esakal

पहिल्याच भेटीत सगळे तुमच्यावर फिदा होतील! हे ३ सिक्रेट नियम तुम्हाला कोणी सांगणार नाही

3 PSYCHOLOGICAL RULES TO IMPRESS ANYONE IN FIRST MEETING

|

esakal

येथे क्लिक करा