मोबाइलमध्ये दोन-दोन माईक का असतात? खरं कारण ऐकून व्हाल थक्क!

आपल्या स्मार्टफोनला दोन माईक असतात, हे तुम्हाला माहितच असेल. पण ते कशासाठी असतात माहित आहे का? चला तर मग जाणून घेऊया.
Mobile Two Microphones
पहिला माईक तुमचा आवाज घेतो आणि दुसरा माईक आजूबाजूचा आवाज घेण्यासाठी असतो. त्यामुळे कॉल आणि रेकॉर्डिंगमध्ये आवाज अधिक स्पष्ट येतो.
Noise Cancellation
एआय प्रोसेसिंगमुळे बाकग्राउंडचा आवाज कमी होतो आणि कॉलिंगचा अनुभव एकदम स्मूथ होतो.
Crystal Clear Voice On Call
दोन माईक मिळून व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये स्टिरिओ साऊंड तयार करतात, ज्यामुळे ऑडिओ अधिक प्रोफेशनल होतो.
Stereo Audio for Video
आउटडोअर शूटिंग किंवा व्लॉगिंग करताना हवा, वारा, गर्दी किंवा रस्त्यावरील आवाज कमी येण्यासाठी मदत होते.
Best Audio Quality for Vlogging
Google Assistant किंवा Siri तुमचा आवाज दूरूनसुद्धा अचूक ओळखतात कारण दोन माईक जास्त आवाज कॅप्चर करतात.
Perfecrt Response to Voice Command
कॉलदरम्यान भिंतींवरून परत येणारा इको सेकंडरी माईक ओळखतो आणि तो कमी करतो.
Helps in Echo Reduction
आऊटडोअरमध्ये येणारा विंड नॉइज आणि ट्रॅफिकचा गोंगाट दुसरा माईक कमी करतो, त्यामुळे आवाज अधिक स्पष्ट ऐकू येतो.
Filter for Wind and Traffic Noise
