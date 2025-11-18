मोबाइलमध्ये दोन-दोन माईक का असतात? खरं कारण ऐकून व्हाल थक्क!

मोबाईलला दोन माईक

आपल्या स्मार्टफोनला दोन माईक असतात, हे तुम्हाला माहितच असेल. पण ते कशासाठी असतात माहित आहे का? चला तर मग जाणून घेऊया.

नॉइज कॅन्सलेशनसाठी सेकंडरी माईक

पहिला माईक तुमचा आवाज घेतो आणि दुसरा माईक आजूबाजूचा आवाज घेण्यासाठी असतो. त्यामुळे कॉल आणि रेकॉर्डिंगमध्ये आवाज अधिक स्पष्ट येतो.

कॉलमध्ये क्रिस्टल-क्लिअर व्हॉइस

एआय प्रोसेसिंगमुळे बाकग्राउंडचा आवाज कमी होतो आणि कॉलिंगचा अनुभव एकदम स्मूथ होतो.

व्हिडिओसाठी स्टिरिओ ऑडिओ

दोन माईक मिळून व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये स्टिरिओ साऊंड तयार करतात, ज्यामुळे ऑडिओ अधिक प्रोफेशनल होतो.

व्लॉगिंगमध्ये बेस्ट ऑडिओ क्वालिटी

आउटडोअर शूटिंग किंवा व्लॉगिंग करताना हवा, वारा, गर्दी किंवा रस्त्यावरील आवाज कमी येण्यासाठी मदत होते.

व्हॉइस कमांडला परफेक्ट रिस्पॉन्स

Google Assistant किंवा Siri तुमचा आवाज दूरूनसुद्धा अचूक ओळखतात कारण दोन माईक जास्त आवाज कॅप्चर करतात.

इको कमी करण्यासाठी खास तंत्रज्ञान

कॉलदरम्यान भिंतींवरून परत येणारा इको सेकंडरी माईक ओळखतो आणि तो कमी करतो.

वाऱ्याचा व ट्रॅफिकचा आवाजही फिल्टर

आऊटडोअरमध्ये येणारा विंड नॉइज आणि ट्रॅफिकचा गोंगाट दुसरा माईक कमी करतो, त्यामुळे आवाज अधिक स्पष्ट ऐकू येतो.

