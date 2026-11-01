चित्रपटगृहातील खुर्च्या नेहमी लाल रंगाच्या का असतात? रंजक कारण जाणून घ्या

Mansi Khambe
बहुतेक चित्रपटगृहांमध्ये लाल रंगाच्या खुर्च्या असतात. पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की लाल रंगाला इतके का पसंत केले जाते? हे केवळ सजावटीसाठी आहे की वैज्ञानिक कारण आहे?
Movie Theaters Seats Colour
ESakal
प्राचीन काळी लाल रंग एक विशेष रंग आणि श्रीमंतांचा आवडता रंग मानला जात असे. त्यामुळे, मोठ्या चित्रपटगृहांमध्ये लाल रंगाचे पडदे आणि खुर्च्या ठेवल्या जायच्या.
Movie Theaters Seats Colour
ESakal
पण लाल खुर्च्या वापरण्यामागे अशी इतरही काही विशेष कारणे आहेत जी तुम्हाला आश्चर्यचकित करतील. लाल खुर्च्यांची परंपरा प्राचीन नाट्यगृहे आणि ऑपेरा हाऊसमध्ये सुरू झाली.
Movie Theaters Seats Colour
ESakal
चित्रपटांच्या लोकप्रियतेपूर्वी, ऑपेरा हाऊस आणि मोठी नाट्यगृहे ही युरोपमधील मनोरंजनाची प्रमुख केंद्रे होती. ही ठिकाणे भव्यदिव्य पद्धतीने सजवलेली असत. लाल पडदे, गालिचे आणि मखमली खुर्च्या त्यांच्या सजावटीचा अविभाज्य भाग होत्या.
Movie Theaters Seats Colour
ESakal
त्या काळात, लाल रंग प्रतिष्ठा, संपत्ती आणि राजेशाहीशी संबंधित होता. अनेक ठिकाणी खास आणि महागड्या सजावटीसाठी लाल रंगाचे कापड आणि रंगांचा वापर केला जात असे. त्यामुळे, चित्रपटगृहांची भव्यता वाढवण्यासाठी तिथे या रंगाचा वापर केला जात असे.
Movie Theaters Seats Colour
ESakal
नंतर, १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा सिनेमा लोकप्रिय झाला, तेव्हा नवीन चित्रपटगृहांनी जुन्या ऑपेरा हाऊस आणि नाट्यगृहांच्या सजावटीतून प्रेरणा घेतली. त्यांनीही लाल रंगाचे पडदे आणि आसने वापरायला सुरुवात केली.
Movie Theaters Seats Colour
ESakal
हळूहळू, हा रंग चित्रपटगृहांची ओळख बनला. लाल रंग भव्यता आणि वेगळेपणाची भावना देतो. लाल रंग केवळ आकर्षकच मानला जात नाही, तर तो भव्यता आणि ऐश्वर्याची भावना देखील जागृत करतो.
Movie Theaters Seats Colour
ESakal
शिवाय अंधारात लाल रंगाच्या खुर्च्या कमी तेजस्वी दिसतात. लाल खुर्च्या निवडण्यामागे एक मनोरंजक वैज्ञानिक कारण आहे. याचा थेट संबंध आपल्या डोळ्यांच्या कार्यपद्धतीशी आहे.
Movie Theaters Seats Colour
ESakal
जेव्हा चित्रपटगृहातील दिवे बंद असतात, तेव्हा लाल खुर्च्या कमी तेजस्वी दिसतात आणि आपले लक्ष त्यांच्याकडे तितकेसे वेधले जात नाही. यामुळे प्रेक्षकांना चित्रपटाच्या पडद्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.
Movie Theaters Seats Colour
ESakal
लाल खुर्च्यांमागील आणखी एक कारण म्हणजे डाग, धूळ आणि ओरखड्यांच्या खुणा लपवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
Movie Theaters Seats Colour
ESakal