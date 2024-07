आरती उभे राहूनच का केली जाते?

हिंदू धर्मात उपासनेला विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. यासंबंधी काही नियम करण्यात आले आहेत, जसे की आरती काही लोक बसून करतात, तर काहीजण उभे राहून, आज आपण उभं राहून आरती केल्याने काय होतं ते आपण जाणून घेणार आहोत.

why people should do aarti by standing know its importance