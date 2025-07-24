जग किती भागांमध्ये विभागलेलं आहे? कोणता देश कुठल्या भागात?

संतोष कानडे
आशिया हा पृथ्वीवरील सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक लोकसंख्येचा खंड आहे, जो विविध संस्कृती, प्राचीन सभ्यता आणि जगातील सर्वात उंच पर्वत रांगांनी ओळखला जातो.
आफ्रिका हा दुसरा सर्वात मोठा खंड आहे, जो त्याच्या वन्यजीवनासाठी, सहारासारख्या विशाल वाळवंटांसाठी आणि नाईल नदीसारख्या सर्वात लांब नद्यांसाठी प्रसिद्ध आहे आणि यात समृद्ध संस्कृतीचा वारसा आहे.
उत्तर अमेरिका हा तिसरा सर्वात मोठा खंड आहे, जो गोठलेल्या टुंड्रापासून ते उष्णकटिबंधीय समुद्रकिनार्यांपर्यंत, गजबजलेल्या शहरांपासून ते विशाल राष्ट्रीय उद्यानांपर्यंत विविध भूभागांनी नटलेला आहे.
दक्षिण अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठे पर्जन्यवन, अमेझॉन आणि अँडीज पर्वतरांगेसारख्या सर्वात लांब पर्वत रांगांसाठी ओळखला जातो, जो विस्मयकारक नैसर्गिक सौंदर्य आणि दोलायमान संस्कृती सादर करतो.
अंटार्क्टिका, पृथ्वीचा दक्षिणेकडील सर्वात मोठा खंड, जवळजवळ पूर्णपणे बर्फाच्छादित आहे आणि प्रामुख्याने वैज्ञानिक संशोधनासाठी समर्पित एक अद्वितीय गोठलेले वाळवंट आहे.
युरोप हा इतिहास, कला आणि विविध संस्कृतीने समृद्ध असलेला खंड आहे, ज्यात प्रतिष्ठित स्थळे, प्राचीन शहरे आणि जागतिक घडामोडींवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे.
ऑस्ट्रेलिया, ज्याला अनेकदा सर्वात लहान खंड किंवा ओशियानाचा भाग मानले जाते.
हे अद्वितीय वन्यजीव, विशाल आउटबॅक, सुंदर किनारी भाग आणि ग्रेट बॅरियर रीफची भूमी आहे.