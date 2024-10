यशस्वी जैस्वाल ठरतोय सिक्स हिटर! 'हा' कारनामा करणारा पहिलाच भारतीय

बेन स्टोक्स

एका वर्षात कसोटीत सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत मॅक्युलम आणि जैस्वाल यांच्यापाठोपाठ बेन स्टोक्स आहे. त्याने २०२२ मध्ये २६ षटकार मारले होते.

(Yashasvi Jaiswal first Indian cricketer to hit 30 sixes in Tests in calendar year)