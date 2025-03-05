Women's Day 2026: येसूबाईंनी कैदेत काढलेली त्यागाची 29 वर्ष, शिवछत्रपतींचे स्वराज्य ठेवले अबाधित

Anushka Tapshalkar

येसूबाई

येसूबाईंनी 29 वर्षे कैद भोगूनही शिवछत्रपतींचे स्वराज्य अबाधित ठेवले.

जिवंत

औरंगजेबाने संभाजी महाराजांची हत्या केली, पण येसूबाईंना मात्र जिवंत ठेवले.

कैद

रायगड मुघलांच्या ताब्यात गेल्यावर येसूबाईंना आणि शाहू महाराजांना कैद करण्यात आले.

बंदिवास

29 वर्षांच्या बंदिवासातही येसूबाईंनी स्वराज्यासाठी लढण्याची उमेद सोडली नाही.

शाहू महाराज

शाहू महाराजांना मुक्त करताना मुघलांनी येसूबाईंना कैदेतच ठेवले.

मराठा साम्राज्य

हिंदवी मराठा साम्राज्याच्या अस्तित्वासाठी येसूबाईंनी स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा त्याग केला.

महत्त्वाची भूमिका

बंदिवासात असूनही, त्यांनी मराठा स्वराज्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

सिंहाचा छावा

शाहू महाराजांना सिंहाचा छावा म्हणून ओळख मिळाली, पण त्यांची आई कैदेत होती.

औरंगजेबाचा मृत्यू

१७०७ साली औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतरही येसूबाई कैदेत राहिल्या.

मराठ्यांमध्ये फूट

औरंगजेबाने त्यांना जिवंत ठेवले, कारण तो मराठ्यांमध्ये फूट पाडू इच्छित होता.

स्वातंत्र्याचा त्याग

येसूबाईंनी आपल्या मुलाच्या मुक्ततेसाठी स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा त्याग केला.

हस्तक्षेप

शाहू महाराजांनी सत्ता मिळवल्यानंतरही येसूबाईंनी राजकीय हस्तक्षेप केला नाही.

त्याग

त्यांच्या त्यागामुळेच मराठा साम्राज्याचे अस्तित्व टिकून राहिले.

संघर्ष

येसूबाईंच्या संघर्षाची महती आजही इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिली जाते.

जागतिक महिला दिन

महिला दिनानिमित्त येसूबाईंच्या त्यागाला सलाम करायलाच हवा!

