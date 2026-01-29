गॅसला कायमचा रामराम! रात्री झोपताना प्या 'हे' पाणी...सकाळी पोट आपोआप साफ

Aarti Badade
गॅस, अपचन आणि बद्धकोष्ठतेमुळे हैराण आहात? महागातल्या औषधांऐवजी तुमच्या स्वयंपाकघरातील ३ साधे मसाले पोटाच्या सर्व समस्यांवर रामबाण उपाय ठरू शकतात.
Ayurvedic Home Remedy Digestion Cumin-Ajwain-Fennel
बडीशेप, जिरे आणि ओवा हे तीन पारंपरिक मसाले केवळ जेवणाची चवच वाढवत नाहीत, तर ते औषधी गुणांची खाण आहेत. यात फायबर, कॅल्शियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात.
बडीशेप पचन सुधारते आणि शरीराला नैसर्गिक थंडावा देते. यामुळे अॅसिडिटी, पोटातील जळजळ आणि जडपणा कमी होण्यास मदत होते.
जिरे हे नैसर्गिकरीत्या पचनशक्ती वाढवतात. यामुळे अपचन, पोटदुखी आणि पोट फुगण्याच्या समस्येपासून त्वरित आराम मिळतो. जिऱ्यामुळे सकाळी पोट साफ होण्यास मदत होते.
ओवा हा तीव्र गॅस आणि छातीतील जळजळीवर अत्यंत प्रभावी आहे. हा मसाला 'नॅचरल पेनकिलर' म्हणून काम करतो आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढतो.
बडीशेप, जिरे आणि ओवा समप्रमाणात घ्या. ते हलके भाजून घ्या आणि मिक्सरमध्ये त्यांची बारीक पावडर बनवा. हे चूर्ण एका काचेच्या बरणीत भरून ठेवा.
रोज रात्री झोपण्यापूर्वी किंवा जेवणानंतर एक चमचा ही पावडर एक ग्लास कोमट पाण्यासोबत घ्या. यामुळे तुमची चयापचय शक्ती सुधारेल आणि वजन कमी करण्यासही मदत होईल.
हे चूर्ण नियमित घेतल्याने आतड्यांचे आरोग्य सुधारते आणि रोज सकाळी तुमचे पोट सहज साफ होईल. आजच हा घरगुती उपाय करून पहा!
