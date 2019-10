Forbesची यादी जाहीर; जाणून घ्या भारतातीत सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि त्यांच्या संपत्तीबद्दल

मुंबई : भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची फोर्ब्सनं यादी जाहीर केली आहे. या यादीत रिलायन्सचे मुकेश अंबानी हे लागोपाठ १२ व्या वर्षी पहिल्या स्थानावर कायम आहेत. तर उद्योगपती गौतम अदानी पहिल्यांदाच दुसऱ्या स्थानावर पोहोचलेत. ही आहेत फोर्ब्समधील श्रीमंत मंडळी मुकेश अंबानी - एकूण संपत्ती (३.५ लाख कोटी ) गौतम अदानी - एकूण संपत्ती (१.१० लाख कोटी) हिंदुजा ब्रदर्स - एकूण संपत्ती (१.०९ लाख कोटी) पालोनजी मिस्त्री - एकूण संपत्ती (१.०५ लाख कोटी) उदय कोटक - एकूण संपत्ती (१.०२ लाख कोटी) शिव नादर - एकूण संपत्ती (१.००८ लाख कोटी) राधाकृष्ण दमानी - एकूण संपत्ती (१.००१ लाख कोटी) गोदरेज फॅमिली - एकूण संपत्ती (८४००० कोटी) लक्ष्मी मित्तल - एकूण संपत्ती (७३५०० कोटी) कुमारमंगलम बिरला - एकूण संपत्ती (६७२०० कोटी) WebTItle : marathi news forbes declares list of richest people of India here is the list

