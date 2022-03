सोन्याच्या दरामध्ये मोठी तेजी, एका आठवड्यात १७०० रुपयांनी महागले

जागतिक स्तरावर सद्यस्थितीमुळे मौल्यवान धातूंचे भाव सतत वाढत आहेत. त्यामुळे मागील आठवड्यात सराफा बाजार एमसीएक्समध्ये सोन्याच्या किंमतींमध्ये गेल्या एक वर्षातील सर्वात मोठी साप्ताहिकात वाढ नोंदवली गेली आहे.

एमसीएक्स माहितीनुसार, २८ फेब्रुवारी रोजी सोन्याचा दर ५०.७६० रुपये प्रति १० ग्रॅम होता आणि ४ मार्च रोजी व्यापाराच्या शेवटी तो ५२५४९ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर बंद झाला. अशा प्रकारे, गेल्या एका आठवड्यात सोन्याचा भाव १७८९ रुपये प्रति १० ग्रॅमने वाढला आहे. (Big rise in the price of gold after may)

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, मे २०२१ नंतर सोन्याच्या किमतीतील ही सर्वात मोठी साप्ताहिक वाढ आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, रशिया आणि युक्रेनमधील लष्करी संघर्षामुळे बाजारात धोक्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे लोक सोन्यात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. सुरक्षित असल्याने सोन्यातील गुंतवणूकही वाढत आहे.

५४००० पर्यंत जाऊ शकते किंमत

आयआयएफएल सिक्युरिटीजच्या उपाध्यक्ष अनुज गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२२ मध्ये डॉलर च्या तुलनेत रुपये २.४८ टक्क्यांनी घसरला आहे. मागील आठवड्यामध्येच यामध्ये १.१० टक्के घसरण झाली होती. डॉलरच्या तुलनेमध्ये रुपयामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे १० ग्रॅम सोन्याची किंमत २००-३०० रुपयांचे अतंर असते. अशा परिस्थितीत रुपया आणखी कमकुवत झाल्याने सोन्याच्या किमतीत आणखी वाढ होऊ शकते. एमसीएक्सवर सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ५४००० रुपयांपर्यंत असू शकते, असे ते म्हणाले.