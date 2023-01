Budget 2023 : बजेटपूर्वी 'या' शेअर्समध्ये करा गुंतवणूक; सरकार या क्षेत्रात करणार मोठा खर्च

By

Best Stocks to Buy During Budget : यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही विशिष्ट क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारसाठी हे आर्थिक वर्ष अनेक अर्थाने महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महागाई कमी करणे आणि नवीन रोजगार निर्माण करणे हे सरकारसमोरचे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री भारतीय अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्यासाठी भांडवली खर्चात वाढ करू शकतात.

देशातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. अशा परिस्थितीत त्या क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल. जेणेकरून गावातील लोकांना त्याचा फायदा होईल.

या कारणास्तव अनेक कंपन्यांना नफा मिळू शकतो तर काही कंपन्यांना तोटा देखील सहन करावा लागू शकतो, त्यामुळे या बजेटपूर्वी तुम्ही कोणत्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार केला पाहिजे हे जाणून घेऊयात.

१. एसबीआई (SBI)

सरकारने भांडवली खर्च वाढवला तर त्याचा फायदा SBI ला नक्की मिळेल आणि या सरकारने यापूर्वीच असे अनेक संकेत दिले आहेत की, सरकारचे लक्ष भांडवली खर्चावर आहे.

सध्या एसबीआय चांगली कामगिरी करत आहे. अशा स्थितीत एसबीआयला खासगी क्षेत्राकडून चांगली स्पर्धा मिळत आहे. त्याचे तिमाही निकालही चांगले येत आहेत.

२. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स लि. (Garden Reach Shipbuilders & Engineers)

आज देशांतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये मोठी गुंतवणुक होत आहे. अशा स्थितीत GRSE सारख्या कंपन्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. येत्या 4 ते 5 वर्षात कंपनीचा महसूल चांगला राहील अशी अपेक्षा आहे.

३. थरमॅक्स स्टॉक (Thermax)

सरकार आणि खासगी क्षेत्राने खर्च वाढवला तर त्याचा फायदा थरमॅक्ससारख्या कंपन्यांना होणार हे निश्चित. या अर्थसंकल्पात सरकार PLI (Production Linked Incentive Scheme) योजनेची व्याप्ती वाढवणार आहे.

उत्पादनाला चालना देण्याबरोबरच, हरित ऊर्जेवरही सरकारचे लक्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही या स्टॉकवर पैज लावू शकता.

४. विसाकाचा स्टॉक (Visaka)

2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या गोष्टी लक्षात घेऊन सरकार ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि घरे यावर भर देऊ शकते. अशा परिस्थितीत विसाकाच्या बिल्डिंग सोल्युशन्स व्यवसायाला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

कंपनी आपली क्षमताही वाढवत आहे. याशिवाय, त्याचा ATUM सोलर रूफिंग व्यवसायही वेगाने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत येत्या 12 ते 18 महिन्यांत या व्यवसायाचा वाटा वाढेल असे दिसते.

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.