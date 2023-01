Coffee Company : 'या' कॉफी कंपनीने केवळ 36 हजारांत बनवले कोट्यधीश...

By

Coffee Company : कॉफी कंपनी सीसीएल प्रोडक्ट्सने (CCL Products) गुंतवणुकदरांना कायमच चांगला परतावा दिला आहे. शिवाय गेल्या पाच दिवसांत तो 2.5 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. लाँग टर्म गुंतवणूकदारांना तर सीसीएल प्रॉडक्ट्सने कोट्यधीश बनवले आहे. आता तर यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता बाजारातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

देशांतर्गत ब्रोकरेज फर्म ऍक्सिस डायरेक्टने यामध्ये गुंतवणुकीसाठी 650 रुपयांचे टारगेट निश्चित केले आहे, जे सध्याच्या किंमतीपेक्षा सुमारे 22 टक्के जास्त आहे. सध्या त्याचे शेअर्स 532.45 रुपयांवर ट्रेड करत आहेत. ( Coffee Company CCL Products have best return in share market )

24 जानेवारी 2003 रोजी सीसीएल प्रोडक्ट्सचे शेअर्स केवळ 1.88 रुपयांना मिळत होते. आता तो तब्बल 28222 टक्क्यांनी वाढून 532.45 रुपये झाले आहे. म्हणजे त्यावेळी केवळ 36 हजार रुपयांची गुंतवणूक आता 283 पटीने वाढून 1.02 कोटी झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे सीसीएल प्रॉडक्ट्सने केवळ लाँग टर्मच नाही तर शॉर्ट टर्ममध्येही गुंतवणुकदारांना उत्कृष्ट परतावा दिला आहे.



गेल्या वर्षी 11 मे 2022 रोजी त्याची किंमत 315.60 रुपये होती, जी एका वर्षातील विक्रमी नीचांकी आहे. मात्र, त्यानंतर त्याने 81 टक्क्यांनी रिकव्हर होत अवघ्या सात महिन्यांत 571.95 रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला. सध्या हा शेअर 7 टक्क्यांच्या सुटीवर मिळत आहे.



रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक सप्लाय चेनवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे जागतिक कॉफी कंपन्यांनी कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यासाठी अशा कंपन्यांचा शोध सुरू केला, ज्यांची उपस्थिती वेगवेगळ्या ठिकाणी होती, त्यामुळेच सीसीएल प्रॉडक्ट्सनाही याचा फायदा झाला.

सीसीएल प्रॉडक्ट्सचे प्लांट्स भारत आणि व्हिएतनाम या दोन्ही देशांमध्ये आहेत, तर ब्राझीलच्या कंपन्या केवळ त्यांच्याच देशात आहेत, त्यामुळे सीसीएलने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळवले आहे.



नोंद - क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.