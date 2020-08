अर्थ मंत्रालयाने केला GST मध्ये बदल! 40 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यावसायिकांना दिलासा

केंद्र सरकारने आज वस्तू आणि सेवा कर (GST- Goods and Services Tax) बद्दल आज एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या व्यापारी किंवा व्यावसायिकांचं वार्षिक उत्पन्न 40 लाखांपर्यंत आहे, त्यांना आता GST मधून सूट मिळणार आहे. याअगोदर ही मर्यादा 20 लाख होती. यामुळे देशातील व्यापारी आणि व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच ज्या व्यापाऱ्यांचं उत्पन्न 1.5 कोटी आहे, ते व्यापारी किंवा व्यायसायिक आता ' कंपोजिशन योजने'चा (Composition Scheme ) पर्याय निवडू शकतात. याआधी ती मर्यादा 75 लाख होती. या योजनेची निवड केली तर, व्यापाऱ्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर फक्त केवळ 1 टक्का कर द्यावा लागेल. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) ट्विट करत ही माहिती दिली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ज्यावेळेस GST देशात लागू केला होता, त्यावेळेस GSTअंतर्गत कर भरणाऱ्यांची संख्या 65 लाख होती. आज हा आकडा वाढून 1 कोटी 24 लाख झाला आहे. भारतात GST ही करप्रणाली 1 जुलै 2017 रोजी लागू करण्यात आली होती. त्यावेळेस अरुण जेटली हे केंद्रीय अर्थमंत्री होते. "आज आम्ही अरुण जेटली यांना स्मरण करीत आहोत. कारण त्यांनी जीएसटीच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. भविष्यात GST हे भारतीय कर प्रणालीतील एक ऐतिहासिक सुधारणा ठरेल". अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने ट्विट करून दिली आहे.

Now, Businesses with an annual turnover of up to Rs 40 lakh are GST exempt. Initially, this limit was Rs 20 lakh. Additionally, those with a turnover up to Rs 1.5 crore can opt for the Composition Scheme and pay only 1% tax. (1/5) pic.twitter.com/Jy589R1qNV