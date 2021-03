सोन्याच्या किंमतीमध्ये पुन्हा होतेय वाढ, जाणून घ्या कारण

Gold rate आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये सोन्याच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्यानंतर त्याचा प्रभाव भारतीय बाजारपेठांमध्येही दिसतोय. एमसीएक्स (MCX) वर दुपारी साडेबारा वाजता सोन्याची किंमत .८८ टक्के म्हणजेच ४०० रुपयांच्या वाढीसह ४५ हजार २३६ रुपये प्रति तोळा (१० ग्रॅम) इतकी झाली होती. तसेच चांदीच्या दरांमध्ये १.७३ टक्के वाढ दिसून आली. दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास चांदींची किंमत प्रति किलो ६८ हजार ३९१ रुपये इतकी होती. डॉलर आणि ट्रेजरी यील्डमध्ये घसरण झाल्यानंतर अमेरिकी फेडरल रिझर्व बँकेच्या नव्या धोरणामुळे सोन्याच्या किंमतीमध्ये एक टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली. २०२३ पर्यंत बेंचमार्क दर शून्याच्या जवळ जाण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. रॉयटर्सच्या रिपोर्ट्सनुसार, सॉफ्ट गोल्डची किंमत ०.५ टक्केंनी वाढून प्रति औंस १७५२.४१ डॉलर इतकी झाली आहे. तसेच यूएस गोल्ड फ्यूचर १.३ टक्यांनी वाढून १७४८.८० डॉलर प्रति औंस इतकी झाली आहे. त्याचप्रमाणे डॉलर इंडेक्समध्ये ०.५ टक्यांची घसरण पाहायला मिळाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किंमतीमध्ये तेजी आल्यानंतर आता भारतातील सोन्याच्या मार्केटमध्येही तेजी आल्याचं पाहायला मिळालं. भारतामधील सराफा बाजारात काय होती आजची स्थिती -

बुधवारी भारतीय बाजारातही सोन्याच्या किंमतीला झळाळी मिळाली. दिल्लीमध्ये सोन्याचा भाव ६० रुपयांनी वाढून ४४ हजार ५१९ प्रति तोळा इतका झाला होता. HDFC सिक्योरिटीज नुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याची वाढ आणि रुपयांची घसरणीमुळे भारतीय बाजारांत सोनं तेजी आलं आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी सोन्याचा भाव प्रति तोळा २२ हजार ४५९ इथका होता. बुधावरी चांदीच्या दरांमध्ये २०० रुपयांची घसरण पाहायला मिळाली. ६६ हजार ७३६ रुपये प्रति किलोवरुन चांदीचा भाव ६६ हजार ५३६ रुपये प्रति किलो इतका झाला आहे.

Web Title: gold price back above rs 45000 after us federal reserve reinforces dovish stance