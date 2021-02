‘गुगल’ला द्यावी लागणार नुकसान भरपाई; कशासाठी ते वाचा

सॅन रॅमन (अमेरिका) - कंपनीकडून महिला अभियंता आणि आशियाई लोकांना अवमानास्पद वागणूक मिळाल्याचा आरोप झाल्यानंतर हा वाद मिटविण्यासाठी आरोप करणारे कर्मचारी आणि नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या अशा एकूण साडे पाच हजार जणांना गुगल कंपनी जवळपास २६ लाख अमेरिकी डॉलर नुकसानभरपाई देणार आहे. भेदभावाच्या या घटना कंपनीच्या कॅलिफोर्निया आणि वॉशिंग्टन कार्यालयांमध्ये झाल्या होत्या. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ‘गुगल’मधील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याच्या पद्धतीचा कामगार मंत्रालय ठराविक कालावधीने आढावा घेत असते. चौकशीत आढळून आले की, २०१४ ते २०१७ या काळात गुगल कंपनीने महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समकक्ष पुरुष कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी वेतन दिले आहे. गुगलने या आरोपाचा इन्कार केला. Edited By - Prashant Patil

