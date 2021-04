GST मुळे मोदी सरकार मालामाल, महिनाभरात १.२३ लाख कोटींचा महसूल जमा 

कोरोना महामारीमुळे घेण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत पोहचली होती. मात्र, आता ती पुन्हा एकदा रुळावर आल्याचं चित्र दिसत आहे. लागोपाठ सहाव्या महिन्यात जीएसटीचा (वस्तू आणि सेवा कर) महसूल एक लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. गुरुवारी अर्थ मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च महिन्यात एक लाख २३ हजार ९०२ कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला आहे. विशेष म्हणजे, जीएसटी लागू झाल्यानंतची ही सर्वात मोठी रक्कम आहे. लागोपाठ सहाव्या महिन्यात होत असलेली जीएसटीमधील वाढ म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळत असल्याचे संकेत आहेत.

अर्थ मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२१ मध्ये १.२३ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला आहे. यामध्ये केंद्राचा वाचा 22,973 कोटी रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) चा वाटा 29,329 कोटी रुपये आहे. तसेच एकूण जीएसटीमधील एकीकृत जीएसटीचा (आईजीएसटी) हिस्सा 62,842 कोटी रुपये राहिलाय. उपकरचा वाटा 8,757 कोटी रुपये राहिलाय. यामध्ये 935 कोटी रुपये आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंवरील कर आहे. गेल्या महिन्यात जीएसटीची वसूली 1,13,143 कोटी रुपये इतकी होती.

Gross GST revenue collected in the month of March 2021 is Rs 1,23,902 crores of which CGST is Rs 22,973 crore, SGST is Rs 29,329 crore, IGST is Rs 62,842 crore and Cess is Rs 8,757 crore (including Rs 935 crores collected on import of goods): Ministry of Finance