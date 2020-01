वर्ष ट्वेंटी-ट्वेंटी पण विचार '३३'चा हवा

नवीन वर्ष ट्वेंटी-ट्वेंटी आहे. विचारपूर्वक समृद्धी व आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी नव्या वर्षात नव्या पद्धतीने 'अर्थ' विचार करायला हवा. आता गुंतवणूक करायची म्हणजे प्रथम बचत केली पाहिजे व बचत करायची म्हणजे अनावश्यक खर्च कमी केला पाहिजे. बचत जास्तीतजास्त केली पाहिजे असे नुसते म्हणून चालणार नाही. कुठल्याही गोष्टीचे आकड्यात रूपांतर केले की उद्दिष्टाला मूर्त स्वरूप येते. नवीन वर्षात उत्पन्नाच्या सरासरी 50 टक्के बचतीचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. सोन्याने घेतली तब्बल 752 रुपयांची उसळी वैध्यकशास्त्रातील प्रगतीमुळे आपणा सर्वांनाच दीर्घायुष्याचं वरदान लाभणार आहे. त्यामुळे कमवण्याचा काळ (वय वर्षे २५ ते ५८) आणि निवृत्तीचा काळ (५९ ते ९१) हे दोन्ही कालावधी समसमान म्हणजे सुमारे ३३ वर्षांचे झाले आहेत. त्यामुळे आजच्या एका भाकरीतील अर्धी जर उद्यासाठी ठेवली नाही तर कठीण प्रसंग ओढवणार आहे! बरं, ही उद्यासाठी राखून ठेवलेली अर्धी भाकरी बुरशी लागून मातीमोल होऊ नये ही खबरदारीही आवश्यक आहे! आपण केलेल्या बचतीला लागणारी बुरशी म्हणजे महागाई. हा भस्मासुर दीर्घमुदतीत आपल्या बचतीतील, प्रतिवर्षी सरासरी ७ टक्के फस्त करतो. केवळ योग्य गुंतवणूक हाच यावर उपाय असू शकतो. काही वाचकांना ३३ वर्षांएवढ्या दोन प्रदीर्घ कालखंडाची तुलना करून काढलेला हा ५० टक्के बचतीचा निष्कर्ष कदाचित तेवढा विश्वासार्ह वाटणार नाही. पण आपण जरी एक वर्षाचा कालावधी घेतला तरीही तोच ठोकताळा मिळतो. समजा वर्षाला दोन लाख कमावणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीने एका वर्षी त्यातले एक लाख खर्च केले आणि उरलेल्या एक लाखांची बचत केली. आणि त्यानंतर चक्क काम करायचं थांबवलं तर ही बचत किती दिवस पुरु शकेल? अर्थात एकच वर्ष. आणि तेही जर ती बचत किमान महागाई इतका परतावा देणाऱ्या गुंतवणूकीत ठेवली असेल तर! बँकिंग क्षेत्राबद्दल 'एसबीआय'चे अध्यक्ष म्हणाले... आपण जरी एक वर्षाचा कालावधी घेतला तरीही तोच ठोकताळा मिळतो. समजा वर्षाला दोन लाख कमावणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीने एका वर्षी त्यातले एक लाख खर्च केले आणि उरलेल्या एक लाखांची बचत केली. आणि त्यानंतर चक्क काम करायचं थांबवलं तर हि बचत किती दिवस पुरु शकेल? अर्थात एकच वर्ष. आपण केलेल्या बचतीला लागणारी बुरशी म्हणजे महागाई. हा भस्मासुर दीर्घमुदतीत आपल्या बचतीतील, प्रतिवर्षी सरासरी सात टक्के फस्त करतो. केवळ योग्य गुंतवणूक हाच यावर उपाय असू शकतो. आजच्या महागाईच्या काळात उत्पन्नाचा ५० टक्के भाग वाचवायचा तरी कसा? त्यासाठी आपण आपल्या सर्व खर्चांची अ, ब, क अशा तीन गटात वर्गवारी करूया. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अ वर्गात आपण आयुष्यातले मोजक्यांदाच होणारे पण मोठे खर्च पकडूया. आणि इथेच बेगडी प्रतिष्ठेच्या मोहाला बळी पडून अविचारी खर्च होण्याची शक्यता जास्त असते. मोठी, महागडी गाडी, दरवर्षी बाजारात येणारा अद्ययावत पण खूप महागडा फोन वगैरे उदाहरणे आपल्याला देता येतील. एक म्हणजे अशा गोष्टींना पुन्हा विकायला गेलं तर मूळ किंमतीच्या मानाने काहीच मिळत नाही. म्हणजे त्यांचं मूल्य झपाट्याने कमी होत जातं, नव्हे कोसळतंच! दुसरं म्हणजे, अशा गोष्टी वापरण्याचा खर्चही काही कमी नसतो. किंबहुना तो कधी कधी मूळ किमतीलाही मागे टाकतो. पाच लाखांची गाडी नुसती उभी करून ठेवली तरी व्याज, इन्शुरन्स, घसारा (सर्व्हिसिंग, बॅटरी, टायर इत्यादी) पकडुन तिचा खर्च महिना १०,००० रुपयापर्यंत जातो. ती जर रोज ५० किलोमीटर चालली तर त्यात आणखी १०,००० रुपयांची भर. म्हणजे केवळ दोन वर्षात हा खर्च मूळ किमतीच्याही वर जातो! ब वर्गात मध्यम आकाराचे पण वरचेवर सढळ हाताने होणारे खर्च पकडूया. अकारण आणि वारंवार हॉटेलिंग, प्रत्येक वीकेंडला सिनेमा-जेवण-खरेदी-अनावश्यक प्रवास या गोष्टी आपल्या बचतीच्या उद्दिष्टाला सुरुंग लावू शकतात. सारासार विचाराने हे सहज टाळता येण्यासारखे खर्च आहेत नव्हे ते टाळलेच पाहिजेत! क वर्गात मात्र खरोखर जीवनावश्यक असे खर्च येतील. ते टाळून किंवा त्यांना मुरड घालून जगण्यात काही अर्थ नाही. 'अ आणि ब'ला आळा घातला तर 'क'ची काटछाट करण्याची वेळच येणार नाही.



आपल्या कमावत्या वयात आपलं उत्पन्न आणि रहाणीमान उंचावत जातं आणि रिटायरमेंटनंतर उतार वयात आपले खर्च (वैद्यकीय खर्चाचा अपवाद वगळल्यास) कमी होत जातात. सोबतच्या आकृतीत दाखवल्या प्रमाणे ढोबळ मानाने आपण असं म्हणू शकू कि २५ व्या वर्षी वाचवलेले ५० टक्के उत्पन्न आपल्याला ९१ व्या वर्षी कामी येईल, २६ व्या वर्षाची बचत ९० व्या वर्षी अशाप्रकारे... फक्त ही पुंजी योग्य प्रकारे गुंतवून तिची खरेदी क्षमता (Purchasing Power) किमानपक्षी टिकवून जरी ठेवली तरी झाले!

