नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे केटरिंग आणि टुरिझम कॉरपोरेशन (IRCTC) रेल्वेची एक सर्व्हिस आहे. याद्वारे ट्रेन तिकिट बुकिंग पासून ते सर्व सविधा उपलब्ध केल्या जातात. IRCTC च्या मदतीने तुम्ही दर महिन्याला हजारो रुपये कमावू शकता. त्यासाठी तुम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाही. तुम्हाला फक्त तिकिट एजंट ( Ticket Agent) बनायचे आहे. जसे रेल्वे काऊंटर (Raileway Ticket Counter) वर क्लार्क तिकिट देतात त्याप्रमाणे तुम्ही प्रवाशांना तिकिट काढून देऊ शकता. (How to start Own business with IRCTC Railway Ticket agent)

कसा कराल अर्ज ( How To Apply to become Ticket Agent)

सर्वात पहिले ऑनलाईन तिकीट काढण्यासाठी तुम्हाला IRCTC च्या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर तुम्ही एक ऑथराईज्ड तिकिट बुकिंग एजेंट बनू शकता. त्यानंतर तुम्ही तिकीट बूक करु शकता. IRCTC च्या तर्फे एजंटला चांगले कमीशन मिळते.

किती कमिशन मिळते? (how much commission ticket agent get)

कोणत्याही प्रवासासाठी नॉन एसी कोचचे तिकिट बुक करण्यासाठी प्रत्येकी20 रुपये तिकिट आणि एसी क्लास तिकिट बुत केल्यास प्रत्येकी 40 रुपये प्रति तिकीट कमीशन मिळते. त्याशिवाय तिकिट किंमतीच्या एक टक्के देखील एंजेटला दिले जाते. IRCTC एजेंट बनण्यासाठी आणखी एक सर्वात मोठा फायदा यामध्ये तिकिट बूक करण्याची कोणतीही मर्यादा नाही. महिन्यामध्ये तुम्ही जितके हवे तितके तिकीट बुक करू शकता. त्याशिवाय 15 मिनिटांमध्ये तात्काळ तिकिट बुक करण्याचा पर्याय मिळतो.

80,000 रुपयांपर्यंत होऊ शकते कमाई? (Earnings up to Rs 50000 as Ticket Agent)

एका महिन्यात किती तिकिट एजंट बुक करु शकतात यावर कोणतीही मर्यादा नाही. त्यासाठी कोणत्याही महिन्यामध्ये अनलिमिटेड तिकिट करु शकता. एजेंटचे प्रत्येक बुकिंग आणि व्यवहारावर कमीशन मिळते. एक एजेंट साधारण 80,000 रुपयांपर्यत इनकम मिळवू शकता. जर काम कमी असेल किंवा मंदी असेल तरीही साधारण 40-50 रुपये प्रति महिना कमाई होते.

एवढे शुल्क भरावे लागेल? (fees to become Ticket Agent)

तुम्हाला जर तिकिट एजेंट बनायचे असेल तर तुम्ही IRCTC वर 3,999 रुपये फी भरावी लागेल. पण दोन वर्षांसाठी हे शुल्क 6999 रुपये आहे. एक एजेट म्हणून एक महिन्यामध्ये