Budget 2020 : अर्थसंकल्प मांडला जाणार; 'या' वस्तू होणार महाग?

नवी दिल्ली : 2020-2021 या वर्षासाठी अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी या अर्थसंकल्पात काही वस्तू महागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामध्ये कागद, चपला, रबराच्या वस्तू आणि खेळणी यासारख्या इतर वस्तूंच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अर्थसंकल्प 2020 येत्या एक फेब्रुवारीला सादर केला जाणार आहे. यामध्ये 'मेक इन इंडिया' आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वाची पावले उचलले जात आहेत. फर्निचर, रसायने, रबर, कोटेड पेपर, पेपर बोर्डस् अशा 300 हून अधिक वस्तूंवर सीमा शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने दिला आहे. त्यानुसार आता यातील काही वस्तू महागण्याची शक्यता आहे. या वस्तू महागणार? - चप्पल आणि संबंधित वस्तूंवरील शुल्क 25 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत वाढणार - लाकडी फर्निचरवरील शुल्क 20 टक्के असून, ते आता 30 टक्के होऊ शकते - टाकाऊ कागद आणि लाकूड लगद्यावरील आयात शुल्क अनुक्रमे 10 आणि 5 टक्के आहे, ते पूर्णत: हटविण्याची शिफारसही यामध्ये आहे. - लाकूड, धातू आणि प्लास्टिकच्या खेळण्यांसाठी 20 टक्के असलेल्या आयात शुल्कात वाढ करून ते 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्याची सूचना केली.

