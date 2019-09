‘अलीबाबा’चे जॅक मा निवृत्ती घेऊन काय करणार, पाहा...

बीजिंग: ई-कॉमर्स कंपनीचे बादशाह समजले जाणारे ‘अलीबाबा’चे संस्थापक आणि चीनमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती जॅक मा यांनी निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीबाबा ई कॉमर्सच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार आहेत. कार्यकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार असले तरी ते संचालक मंडळावर कायम राहणार आहेत. वाढदिवसाच्या दिवशीच जॅक मा कंपनीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणार आहेत. वयाच्या 55 व्या वर्षी मा यांनी अब्जावधी डॉलर्सच्या ई-कॉमर्स समूहाची जबाबदारी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅनियल झांग आणि सह-संस्थापक, उपाध्यक्ष जोसेफ तसाई यांच्यावर सोपविली आहे. सध्या या अलीबाबाचे मूल्य 400 अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त आहे. आज 10 सप्टेंबर रोजी आपल्या जन्मदिनी जॅक मा निवृत्त होणार आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात कार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मा यांनी निवृत्तीबाबत गेल्यावर्षीच घोषणा केली होती. 55 वर्षीय मा चीनमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत तर आशियातील श्रीमंत व्यक्तींमध्ये त्यांचा दुसरा क्रमांक लागतो. कंपनीतून निवृत्त झाल्यानंतर चीन आणि जगभरात शिक्षणाचा अधिक प्रसार करण्यासाठी ते चैरिटी फाउंडेशन सुरू करणार आहेत. निवृत्तीची घोषणा करताना शिक्षक बनण्याची इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. जॅक मा यांनी 1999ला 'अलीबाबा'ची स्थापना केली. जगातील सर्वांत मोठ्या इंटरनेट कंपन्यांमध्ये 'अलीबाबा'चा समावेश आहे. ई-कॉमर्स, चित्रपट निर्मिती, क्लाउड सेवा अशांमध्ये या कंपनीची गुंतवणूक आहे.

