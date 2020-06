मुकेश अंबांनीच्या हाती 'सोनं'; जिओ कंपनीवर 'धनवर्षाव'

कोविड-१९ च्या संकटामुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाउनच्या काळात एकीकडे अर्थ-उद्योग क्षेत्रातील व्यवहार ठप्प झालेले असताना, दुसरीकडे रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या ‘जिओ’ प्लॅटफॉर्मवर मात्र गुंतवणुकीचा धनवर्षाव सुरू आहे. आता अबुधाबीच्या ‘मुबादला’ने तब्बल ९०९३ कोटी रुपयांची, तर सिल्व्हर लेकने आणखी ४५४६.८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. गेल्या सहा आठवड्यांत सात मोठ्या गुंतवणुका झाल्याने ‘रिलायन्स जिओ’ सध्या चर्चेत आहे आणि त्यामुळे कंपनीचा शेअरही तेजीच्या लाटेवर स्वार झाल्याचे दिसून येत आहे.

