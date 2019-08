महत्त्वाचे...! टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्टच

नवी दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभागाने (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस) (सीबीडीटी) प्राप्तिकर विवरणपत्र (इन्कम टॅक्स रिटर्न्स) भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2019 असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सोशल मिडियावर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासंदर्भातील अंतिम मुदत वाढवून 30 सप्टेंबर करण्यात आल्याची माहिती व्हायरल होत आहे. ही माहिती खोटी असून 31 ऑगस्ट 2019 हीच अंतिम मुदत असून अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असे सीबीडीटीने आपल्या ट्विटर खात्यावरून स्पष्ट केले आहे. सीबीडीटीच्या असे लक्षात आले आहे की सोशल मीडियावर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत वाढवल्याच्या आदेशाची खोटी प्रत व्हायरल होत आहे. मात्र करदात्यांनी त्यावर विश्वास ठेवू नये. ही एक अफवा आहे. प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2019 हीच आहे, असे प्राप्तिकर विभागाने ट्विटरवरून स्पष्ट केले आहे.

It has come to the notice of CBDT that an order is being circulated on social media pertaining to extension of due dt for filing of IT Returns. It is categorically stated that the said order is not genuine.Taxpayers are advised to file Returns within extended due dt of 31.08.2019 pic.twitter.com/m7bhrD8wMy

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 30, 2019