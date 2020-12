RBI Monetary Policy: रेपो दरात बदल नाही, भविष्यात व्याजदरात बदल होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मॉनेटरी पॉलिसीची जाहीर केली आहे. सलग तिसऱ्यांदा कोणताही बदल झालेला नाही. मॉनेटरी पॉलिसी जाहीर करताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही आणि तो पूर्वीसारखाच राहील.

रेपो रेट पूर्वीप्रमाणे 4 टक्के ठेवण्यात आला आहे. तथापि, गरज पडल्यास भविष्यात व्याजदरात बदल करता येईल, असही रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे. आरबीआयच्या एमपीसीने (Monetary Policy Committee of India) व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला.

Monetary Policy Committee (MPC) voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4 per cent: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/gBWlg1vrpa