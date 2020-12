Stock Market: मॉनिटरी पॉलिसीच्या घोषणेनंतर सेन्सेक्समध्ये विक्रमी वाढ; पहिल्यांदाच 45 हजारांच्या वर

मुंबई: आज RBI ने मॉनिटरी पॉलिसीची घोषणा केली आहे. यामध्ये व्याजदरात कोणतेही बदल झाले नाहीत. याचा परिणाम म्हणून भारतीय भांडवली बाजारात विक्रमी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स पहिल्यांदाच 45 हजार अंशांच्या वर गेला आहे.

मॉनेटरी पॉलिसीची घोषणा करताना आरबीआयच्या गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले की, या आर्थिक वर्षात Q3 आणि Q4 मध्ये वेगवान वाढ अपेक्षित आहे, जो 2021 मध्ये रिअल जीडीपी -7.5 टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सत्राच्या सुरुवातीला सकाळी 11 वाजता सेन्सेक्समध्ये 390 अंशांची वाढ झाली आहे.

Sensex at 44,946.20, up by 313.55 points as Reserve Bank of India announces Monetary Policy statement; keeps repo rate unchanged at 4 per cent pic.twitter.com/0waq4B4kug