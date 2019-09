Don't Worry: उरणमधील ओएनजीसी प्लँट सुरक्षित; नाफ्ता गळती नाही

नवी मुंबई: ओएनजीसीच्या उरण येथील एका कारखान्यातून नाफ्ता गळती झाल्याचे वृत्त पसरल्याने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली होती. मात्र आता ओएनजीसीकडून नाफ्ता गळती झाला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सततच्या पावसामुळे हायड्रोकार्बनचा वास परिसरात पसरल्याचे सांगण्यात आले आहे. नागरिकांमध्ये सकाळी घबराट पसल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून कारखान्याजवळील गावातील रहिवाशांचे स्थलांतर करण्यात आले होते. शिवाय तातडीने नाफ्ता पुरवठा करणारी पाईपलाइन बंद करण्याता आली होती. सततच्या पावसामुळे ओएनजीसी कारखान्यातून रात्रीपासून हायड्रोकार्बनचा वास परिसरात पसरला होता. शिवाय गेल्या महिन्यात लागेलेल्या आगीच्या घटनेमुळे गावातील लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. मात्र पोलिस आणि अग्निशमन दलाने सतर्कता दाखवत गावातील रहिवाशांचे स्थलांतर केले. शिवाय आजूबाजूच्या परिसरातील रस्ते बंद करण्यात आले होते.

Web Title: Smell Due to Incessant Rains, Clarifies ONGC After Reports of Gas Leak at Uran Plant Trigger Panic