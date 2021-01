नव्या वर्षाची सुरुवात ‘सोनेरी’ गुंतवणुकीसह

नव्या वर्षाची सुरुवात सोनेरी गुंतवणुकीने करण्यासाठी सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांची अर्थात सॉव्हरिन गोल्ड बाँड्‌सची संधी पुन्हा मिळत आहे. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांची दहावी मालिका जाहीर केली आहे. ११ जानेवारी २०२१ पासून या योजनेत गुंतवणूक करता येणार आहे. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि निवडक टपाल कार्यालयांतून हे रोखे विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. तसेच स्मॉल फायनान्स बँका व पेमेंट बँका वगळता अन्य सर्व बँकांतून आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) आणि मुंबई शेअर बाजार (बीएसई) येथूनही सुवर्ण रोख्यांची खरेदी करता येते. हे बाँड फक्त वैयक्तिक, एचयूएफ, ट्रस्ट, विद्यापीठे आणि धर्मादाय संस्थांनाच घेता येतात. Edited By - Prashant Patil

