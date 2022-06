Best Stock to Buy: विकली एक्सपायरीच्या दिवशी शेअर बाजारात विक्री होताना दिसत आहे. आज शेअर बाजारांची सुरुवात सपाट झाली. त्याचवेळी IIFL सिक्युरिटीजचे संचालक संजीव भसीन यांनी तुमच्यासाठी मजबूत स्टॉक्सची लिस्ट आणली आहे. जर तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही या शेअर्सचा विचार करु शकता. मार्केट पडलं असताना शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची चांगली संधी असल्याचे तज्ज्ञ सांगत असतात. अशावेळी चांगले शेअर्स हेरुन त्यात गुंतवणूक करणे येत्या काळासाठी तुम्हाला फायदेशीर ठरु शकते असे त्यांचे म्हणणे आहे. (Stock market expert Sanjeen Bhasin has suggested investing in shares of Wipro as well as HDFC Bank.)

हेही वाचा: 50 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचा शेअर देईल मजबूत परतावा, तज्ज्ञांना विश्वास...

कोणालाही गुंतवणूक करायची असेल तर त्यांनी 15 जूनपूर्वी केली तर चांगले होईल असे संजीव भसीन यांनी सांगितसे. इन्फोसिस आणि हिंदाल्कोची कामगिरी चांगली आहे. हिंदाल्कोने नवीन दरवाढ केली आहे. ज्यामध्ये अदानी एंट. (Adani Ent.) येत्या काळात मजबूत कामगिरी करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. शिवाय Adani Ent. L&T आणि Bharat Pol यांनाही मागे टाकू शकतो असे त्यांनी म्हटले. गोदरेज कॉन्समध्येही (Godrej Cons) खूप चांगली तेजी येणार असल्याचे ते म्हणाले. इंडोनेशिया, दक्षिण कोरियासारख्या आशियाई देशांमध्ये त्याची वाढ दुप्पट होताना दिसत आहे.

हेही वाचा: 100 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचा हा शेअर देईल तुम्हाला तगडा परतावा...

संजीन भसीन आज जे दोन स्टॉक सांगत आहेत त्यात सगळ्यात आधी त्यांनी विप्रोची निवड केली आहे. याशिवाय एचडीएफसी बँकेच्या शेअर्सचा विचार करण्याचा सल्लाही दिला.

विप्रो (Wipro)

सीएमपी (CMP) - 474.05 रुपये

टारगेट (Target) - 500/520 रुपये

स्टॉप लॉस (Stop Loss) - 455 रुपये

एचडीएफसी बँक (HDFC Bank)

सीएमपी (CMP) - 1384.50 रुपये

टारगेट (Target) - 1453/1440 रुपये

स्टॉप लॉस (Stop Loss) - 1355 रुपये

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.