मुंबई : फूड डिलीवरी कंपनी Zomato च्या स्टॉकमध्ये लिस्टिंगनंतर केवळ एका आठवड्यात जवळपास 85 टक्के वाढ झाली आहे. हा स्टॉक 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढीने लिस्ट झाला. पण आता हा शेअर (zomato shares) आणखी तेजीने वाढण्याची शक्यता कमी दिसते आहे. कारण लिस्टिंगनंतर या स्टॉकला (stock market news) बाय रेटिंग देणाऱ्या ब्रोकरेज फर्म्सना पुढच्या एका वर्षात हा स्टॉक 141 रुपयांवरून 17-20 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढण्याची आशा नाही असं बोलून दाखवलंय. (stock market news Zomato share price targets in coming months by UBS and JM Financial bsr95)

फूड डिलीवरी कंपनी Zomato चा 9,375 कोटी रुपयांचा IPO 14 ते 16 जुलैदरम्यान आला होता. याला 38.25 पट सबस्क्रिप्शन मिळाले होते. हा कोणत्याही मोठ्या IPO साठी या काही वर्षातला सगळ्यात चांगले सबस्क्रिप्शन होते.

Zomato चे व्हॅल्यूएशन या सेगमेंटच्या ग्लोबल कंपन्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याची गुंतवणूकदारांची तक्रार आहे. पण तज्ज्ञांचं म्हणणं वेगळं आहे. कंपनीला येत्या काळात चांगली ग्रोथ मिळू शकते. त्यामुळेच प्रीमियम चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. ब्रोकरेज फर्म UBS ने या आठवड्यात झोमॅटोची कव्हरेज बाय रेटिंगने सूरू केली आहे आणि यासाठी 165 रुपयांचा टार्गेट प्राइस दिला आहे. ही किंमत 29 जुलैच्या क्लोजिंग प्राइसपेक्षा जवळपास 17 टक्के जास्त आहे.

फूड डिलीवरी कंपनी झोमॅटोच्या रेव्हेन्यू मध्ये 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त CAGR मिळू शकतो ज्यामुळे ही सगळ्यात वेगाने वाढणाऱ्या इंटरनेट कंपन्यांमध्ये समाविष्ट होईल अशी आशा UBS ला आहे.

भारतात जवळपास एक कोटी यूझर्स आणि तब्बल 7 कोटी ऑनलाइन ऑर्डर्ससह फूड डिलीवरी कंपनी झोमॅटोला आपला उद्योग वाढवण्याचा चांगला वाव आहे. त्यामुळेच झोमॅटोच्या स्टॉकमध्ये चांगली तेजी दिसून येईल असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. देशात 2025 पर्यंत फूड सर्व्हिस बिझनेस वाढून 110 अरब डॉलर होऊ शकतो असा अंदाज एका सर्व्हेतून मांडला आहे. डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने सुद्धा झोमॅटोची बाय रेटिंगने कव्हरेज सुरू केली आणि यासाठी 170 रुपयांचा टार्गेट प्राइस दिला आहे.

