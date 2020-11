stockmarket: भारतीय भांडवली बाजारात ऐतिहासिक वाढ

मुंबई: जागतिक बाजारातील सकारात्मक स्थितीमुळे भारतीय भांडवली बाजारात मोठी तेजी आली आहे. आजच्या सत्राच्या सुरुवातीलाच भांडवली बाजार उच्चांकी पोहचला आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टीतील ही रेकॉर्ड ब्रेक वाढ ठरली आहे.

ऐतिहासिक वाढ-

सत्राच्या सुरुवातीला सेन्सेक्स आणि निफ्टीत मोठी वाढ झाली आहे. सेन्सेक्स 350 अंशांनी वाढून 44000 हजारांच्या वर गेला आहे. ही सेन्सेक्समधील वाढ ऐतिहासिक ठरली आहे. तर निफ्टीतील वाढही सुरुच असून तिथं 100 अंशांची वाढ होऊन निफ्टी 12880 अंशांपर्यंत गेला आहे. हा आतापर्यंतचा उच्चांक ठरला आहे.

