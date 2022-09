Tata Group: टाटाच्या 'या' मल्टीबॅगर शेअरला तज्ज्ञांकडून बाय रेटींग...

टाटा ग्रुपची आणखी एक कंपनी परताव्याच्या बाबतीत मल्टीबॅगर सिद्ध झाली असून आता त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स (FMCG) क्षेत्रातील टाटा कंझ्युमरने (Tata Consumer) 27 वर्षात गुंतवणूकदारांचे पैसे 29 पटीने वाढवले आहेत. त्यात देशांतर्गत ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवालने या शेअरवर आपले बाय रेटिंग कायम ठेवले आहे.



टाटा कंझ्युमर ही जगातील दुसरी सर्वात मोठी चहा कंपनी आहे आणि कॉफीच्या बाबतीतही प्रसिद्ध आहे. देशांतर्गत ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल यांनी यामध्ये गुंतवणुकीसाठी 890 रुपयांचे टारगेट निश्चित केले आहे, जे सध्याच्या किंमतीपेक्षा 12 टक्के जास्त आहे. नुकताच हा शेअर बीएसईवर 796.75 रुपयांवर बंद झाला. (tata group this tata stock was given rating by expert in share market)

27 वर्षांत किंमतीत 29 पट वाढ

14 जुलै 1995 रोजी टाटा कंझ्युमरच्या शेअर्सची किंमत 29.40 रुपये होती, जी आता 796.75 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे म्हणजेच गुंतवणूकदारांच्या पैशात 29.40 पट वाढ झाली आहे. आता जर आपण या वर्ष 2022 बद्दल बोललो तर हा शेअर 6.55 टक्क्यांनी वाढला आहे आणि पाच वर्षांत गुंतवणूकदारांना 287 टक्के परतावा दिला आहे.



गेल्या वर्षी 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी टाटा कंझ्युमरचे शेअर्स 862.50 रुपयांच्या 52 आठवड्यांच्या विक्रमी उच्चांकावर होते. त्यानंतर त्यात घसरण सुरू झाली आणि या वर्षी 7 मार्च रोजी तो 650.75 रुपयांच्या 52 आठवड्यांच्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला. पण, त्यानंतर खरेदी वाढली आणि आतापर्यंत सुमारे 22 टक्क्यांच्या वाढीसह हा शेअर 796.75 रुपयांवर पोहोचला.

चहाच्या घसरलेल्या किमतींमुळे कंपनीचे स्टँडअलोन ग्रॉस मार्जिन गेल्या पाच तिमाहीत वाढत आहे. या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत त्याची सरासरी किंमत 11 टक्क्यांनी घसरून 147.6 रुपये प्रति किलो झाली आहे. मात्र, त्यानंतर जुलैपासून त्याचे भाव वाढू लागलेत.



नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.