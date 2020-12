Stock market: सत्राच्या सुरुवातीला भांडवली बाजारात घसरण

मुंबई: 2020 च्या शेवटी कोरोनाचा प्रसार कमी होत असल्याने देशातील शेअर बाजार चांगलाच तेजीत दिसत आहे. कोरोनाकाळात सर्व व्यवहार बंद असल्याने जगभरातील बाजारवर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसले होते. पण नोव्हेंबर महिन्यात भारतीय शेअर बाजारातील दोन्ही निर्देशांकात (सेन्सेक्स आणि निफ्टी) विक्रमी वाढ झाली होती.

पहिल्यांदाच सेन्सेक्सचा निर्देशांक 44 हजारांच्या वर गेला आहे. सत्राच्या सरुवातीला सेन्सेक्समध्ये 133 अंशांची घट झाल्याने सेन्सेक्स 44519 अंशांवर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टीमध्ये 34 अंशांची घट झाली असून सध्या निफ्टी 13074.10 वर व्यवहार करत आहे. सत्राच्या सुरुवातीलाच सेन्सेक्समध्ये 0.39 टक्क्यांची तर निफ्टीत 0.35 टक्क्यांची घट झाली आहे.



सेन्सक्सची सुरुवात फ्लॅट झाली असून निफ्टीचा निर्देशांकही 13100 च्या खाली गेला आहे. सत्राच्या सुरुवातीला आयटी स्टॉक्सही पडल्याचे दिसले आहे. बजाच फायनान्स, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, इन्फोसिस, HDFC, कोटक महिंद्रा, श्री सिमेंट, भारती एअरटेल , ICICI Bank आणि रिलायन्स यांच्या शेअर्समध्ये घट झाली आहे.

टाटा मोटार्सच्या निर्देशांकात वाढ-

तर दुसऱ्याबाजूला मारुती सुझुकी, विप्रो, बीपीसीएल, सिप्ला, JSW steel, GAIL, ऍक्सीस बँक, HUL, लार्सन, टाटा मोटार्स, एसिअन पेंट्स, हिन्दाल्को पेंट्स आणि आइओसी यांच्या शेअरमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. तसेच निफ्टी मिडकॅप 100 मध्ये तेजी दिसत आहे, याच्या निर्देशांकात आतापर्यंत 0.26 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

