‘ट्रेड विथ द ट्रेंड’

गेल्या आठवड्यात सुट्यांमुळे शेअर बाजारात तीनच दिवस व्यवहार झाले. तीन दिवस आंतरराष्ट्रीय बाजारातील संकेतांच्या तालावर कधी खाली तर कधी वर नाचत गुरुवारी ५२० अंशांच्या तेजीसह ‘सेन्सेक्स’ ५०,०२९ अंशांवर, तर १७६ अंशांच्या तेजीसह ‘निफ्टी’ १४,८६७ अंशांवर बंद झाला. मात्र, एकंदरीत १६ फेब्रुवारीपासून भारतीय शेअर बाजार मर्यादित पातळ्यांमध्येच रेंगाळत आहे. आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांकडे लक्ष येत्या १२ ते १५ एप्रिल या कालावधीत टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो आदी आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांचे निकाल जाहीर होणार आहेत. यामुळे आगामी काळात आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरमध्ये हालचाल होणे अपेक्षित आहे. आलेखानुसार, आयटी क्षेत्रातील हॅपीएस्ट माईंड्स टेक्नॉलॉजिज लि.चा शेअर तेजीचा कल दाखवत आहे. ही कंपनी व्यवसायाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी उद्योगांना आयटी क्षेत्रातील सेवा पुरविते. २०२० मध्ये ‘लिस्टिंग’ झाल्यावर प्रथम पाच महिने रेंगाळल्यानंतर या शेअरने तेजीची वाटचाल केली आहे. गेल्या २२ फेब्रुवारीपासून ५८६ ते ४९८ या मर्यादित पातळ्यांमधेच चढ-उतार केल्यानंतर, गेल्या आठवड्यात सरासरीपेक्षा जास्त उलाढालीसह या कंपनीच्या शेअरने रु. ५९४ ला बंद भाव देऊन आलेखानुसार मध्यम अवधीसाठी तेजीचे संकेत दिले आहेत. यामुळे जोपर्यंत शेअरचा भाव रु. ४९७ या पातळीच्या वर आहे, तोपर्यंत मध्यम अवधीत आणखी भाववाढ होऊ शकेल. ‘ट्रेडिंग’साठी मेटल कंपन्यांकडे लक्ष गेल्या आठवड्यात टाटा स्टील, जेएसडब्लू स्टील, जिंदाल स्टील अँड पॉवर, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, स्टील ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) आदी अनेक मेटल अर्थात धातू उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरनी तेजी दर्शविली. आलेखानुसार, या क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ‘सीएनएक्स मेटल इंडेक्स’ने ४०७५ पातळीच्या वर ४१८९ ला बंद भाव देत तेजीचा कल दर्शविला आहे. आगामी काळात ४२५६ या पातळीच्या वर बंद भाव दिल्यास मेटल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरमध्ये आणखी भाववाढ होऊ शकते. मेटल क्षेत्रातील ‘सेल’ या कंपनीच्या शेअरने जानेवारी २०२१ पासून रु. ८० ते ५५ या मर्यादित पातळ्यांमध्येच चढ-उतार केल्यावर गेल्या आठवड्यात रु. ८३ ला बंद भाव देत आलेखानुसार मध्यम अवधीसाठी तेजीचे संकेत दिले आहेत. आगामी काळात या कंपनीच्या शेअरने तेजी दर्शविल्यास, जोपर्यंत त्याचा भाव रु. ६६ या पातळीच्या वर आहे, तोपर्यंत मध्यम अवधीत चढ-उतार करीत आणखी भाववाढ होऊ शकते. मात्र, एकंदरीत धातू उद्योगातील चंचलता लक्षात घेऊन ‘ट्रेडिंग’ करताना मर्यादित प्रमाणातच भांडवल गुंतविणे; तसेच ‘स्टॉपलॉस’ तंत्राचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

अशाप्रकारे निर्देशांकाने; तसेच आलेखानुसार तेजीचे संकेत देणाऱ्या शेअरने आगामी काळात तेजी दर्शविल्यास, ‘ट्रेड विथ द ट्रेंड’ म्हणजेच बाजाराचा कल ओळखून व्यवहार करणे; तसेच अंदाज चुकण्याचा धोका लक्षात घेऊन ‘स्टॉपलॉस’चा वापर करण्याची ‘ट्रेडनीती’ पाळणे हितावह ठरू शकेल. वरील लेखातील माहिती अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून दिली गेली आहे. यामुळे व्यवहार करताना वैयक्तिक गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे नेहमीप्रमाणेच आवश्यक आहे. (लेखक ‘सेबी’ रजिस्टर्ड गुंतवणूक सल्लागार आहेत.)



