‘बिकीनी एअरलाइन्स’म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या एअरलाइन्सकडून भारतीयांना खास ऑफर

नवी दिल्ली: भारतात आता नवीन परदेशी विमान कंपनीने सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वस्त विमान सेवा देणारी व्हिएतनामची कंपनी ‘वियतजेट एअरलाइन्स’ने भारतामधून विमानसेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीयांना विशेष सवलत देत फक्त 9 रुपयांमध्ये तिकीटे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. ‘गोल्डन डेज ऑफर’दरम्यान ग्राहकांना फक्त 9 रुपयांमध्ये तिकीट मिळणार असले तरी प्रवास कर (फेअर वॅट), विमानतळ फी आणि इतर अधिभार ग्राहकांना भरावा लागणार आहे. विशेष लॉन्चिंग ऑफर मर्यादित तिकिटांवर उपलब्ध करून देण्यात अली आहे. स्वस्त विमान सेवा देणारी असे नावलौकिक असलेल्या ‘वियतजेट एअरलाइन्स’ची आणखी एक ओळख आहे ती म्हणजे बिकीनीमध्ये असणाऱ्या एअरहोस्टेस. भारतामधून थेट व्हिएतनामची सेवा सुरु करणार असल्याने कंपनीने तीन दिवसांसाठी ‘गोल्डन डेज ऑफर’ देऊ केली आहे. 20 ऑगस्टपासून सुरु झालेली ही ऑफर 22 ऑगस्टपर्यंत उपलब्ध असणार आहे. कंपनी नवी दिल्ली ते हो-ची-मीन सिटी आणि हनोई या शहरांदरम्यान थेट विमानसेवा सुरु करणार आहे.

कंपनीच्या www.vietjetair.com या संकेतस्थळावरून विशेष सवलतीमध्ये तिकीट खरेदी करता येणार आहे. याशिवाय ‘वियतजेट एअर’ या कंपनीच्या मोबाइल अॅप्लिकेशनमधून 6 डिसेंबर 2019 पासून 28 मार्च 2020 पर्यंतची तिकीटे खरेदी करता येणार आहेत. नवी दिल्लीवरुन 6 डिसेंबर 2019 पासून दर आठवड्याला सोमवारी, बुधवारी, शुक्रवारी आणि रविवारी हो-ची-मीन सिटीदरम्यान कंपनी चार फेऱ्या सुरु असतील. तर हनोई ते नवी दिल्ली ही सेवा 7 डिसेंबर 2019 पासून दर आठवड्याला मंगळवारी, गुरुवारी आणि शनिवारी उपलब्ध असणार आहे. हो-ची-मीन सिटीमधून निघणारे विमान संध्याकाळी सात वाजता उड्डाण करुन नवी दिल्लीला रात्री दहा वाजून 50 मिनिटांनी पोचेल. तर नवी दिल्लीवरुन उड्डाण करणारे विमान 11 वाजून 50 मिनिटांनी उड्डाण करुन पहाटे 6 वाजून 10 मिनिटांनी हो-ची-मीन सिटीमध्ये पोचेल.

