फिक्स्ड डिपॉझीट हा सर्वांत उत्तम गुंतवणूक पर्याय का मानला जातो?

आपल्या संपत्तीत वर्षभर सातत्याने वाढ होत रहावी यासाठी आपल्या गुंतवणुकीकडे डोळसपणे बघण्यासाठी बहुतांश वेळा जानेवारी महिन्याची निवड केली जाते. याचवेळी, जोखीम आणि उत्पन्न यांच्यात योग्य समतोल रहावा या दृष्टीने पोर्टफोलियो तयार करण्याची आवश्यकता असते. तुमच्या उद्दिष्टे आणि जोखीम प्रोफाईलच्या आधारे तुम्ही तुमचा निधी बाजारावर अवलंबून असणाऱ्या, उच्च परतावा देणाऱ्या पर्यायांमध्ये गुंतवू शकता किंवा मुदत ठेवीसारख्या (एफडी) सुरक्षित आणि खात्रीलायक ठिकाणीगुंतवू शकता. खरे तर, पारखून घेतलेली आणि खात्रीशीर असणारी मुदत ठेव (fixed deposit) हा अनेक जणांसाठी उपयुक्त असणारा गुंतवणूक पोर्टफोलियो आहे. सुरक्षिततेसोबतच त्यामध्ये खात्रीशीर आणि उच्च परतावा मिळण्याची हमी असते. मुदत ठेव हा सर्वोत्तम गुंतवणूक पर्याय का मानला जातो, हे नीट समजून घेण्यासाठी पुढील माहिती वाचा. बाजारातीलअस्थिरतेचा परिणाम मुदत ठेवींवर होत नाही

बाजारावर अवलंबून असणाऱ्या गुंतवणूक साधनांमधून आकर्षक उत्पन्नाची हमी दिली जात असली तरी, देखील आर्थिक बाजारपेठेतील घसरणीचा त्यांच्यावर थेट परिणाम होत असल्याने त्यामध्ये भांडवली तोट्याची आणि नकारात्मक परताव्याची जोखीम फार मोठी असते. सरासरी पेक्षा कमी परतावा हा एक मोठाच अडथळा असल्याने तुमचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जास्त काळ लागू शकतो. या उलट, मुदत ठेव बाजाराशी संलग्न नसल्याने त्यात गुंतवणूक करून आपला फोर्टफोलियोला जोखीमांपासून सुरक्षित ठेवता येतो. तुमच्या मनात कंपनी ठेवींच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्न निर्माण होऊ शकतात; परंतु, बजाज फायनान्स एफडी सारखा पर्याय तुम्हाला स्थिरता आणि सुरक्षिततेची हमी देऊ करतो. एस अँड पी ग्लोबलतर्फे बीबीबी दर्जा प्राप्त असणारी बजाज फायनान्स ही भारतातील एकमेव एनबीएफसी आहे आणि त्यांच्या एफडीला क्रिसिलचा एफएएए आणि आयसीआरएचा एमएएए दर्जा मिळाला आहे. त्या त्या श्रेणींमधील हा सर्वोत्तम दर्जा आहे. म्हणूनच तुम्हाला वेळेवर व्याज मिळण्याची खात्री मिळते. मुदत ठेवींमध्ये लवचिक गुंतवणूक आणि स्वयं-नूतनीकरणाची तरतूद दिली जाते

तुमच्या सर्व अल्पमुदतीच्या आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी तुम्ही मुदत ठेवींमध्ये तरलता प्राप्त करू शकता. उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला तुमच्या नवीन कारमध्ये 5 वर्षांनी सुधारणा करायची असेल तर, तुम्ही एफडीमध्ये 60 महिन्यांसाठी गुंतवणूक करायला सुरुवात करू शकता. बजाज फायनान्स सारखे जारी कर्ता तुम्हाला तुमची गुंतवणूक तंतोतंत वेळेसाठी करता यावी यासाठी 12 ते 60 महिन्यांचा लवचिक कालावधी देऊ करतात आणि FD calculator चा उपयोग करून काही क्षणांतच तुम्हाला तुमच्या परताव्याचा अंदाज देखील देतात. या खेरीज, जेव्हा तुम्ही बजाज फायनान्समध्ये गुंतवणूक करता तेव्हा ठेव ठेवताना तुम्ही स्वयं नूतनीकरणाचा पर्याय स्वीकारून तुमच्या मुदत ठेवींचा कालावधी वाढवू शकता. निवृत्तीसारख्या दीर्घ कालीन उद्दिष्टांसाठी हा सर्वोताम पर्याय आहे. स्पर्धात्मक व्याज दराच्या माध्यमातून तुमची संपती वाढविण्यासाठी मुदतठेवींची मदत होते जेव्हा तुम्ही योग्य मुदत ठेव निवडता, तेव्हा तुम्हाला त्यातून भरघोस परतावा मिळतो. बजाज फायनान्सच्या बाबतीत हे विशेष करून खरे आहे कारण, तुम्हाला आकर्षक असा 8.35% व्याज दर दिला जातो. सर्वोतम व्याज दराची हमी मिळावी यासाठी तुमच्या मुदत ठेवींचा कालावधी 36 महीने किंवा त्याहून अधिक असणे गरजेचे आहे. बजाज फायनान्स एफडीद्वारे तुम्ही तुमच्या संपतीत कशा रितीने वाढ करू शकता हे समजून घेण्यासाठी खालील सारणी बघा. मुदत ठेव म्हणजे बचत आणि गुंतवणूक साधन

बजाज फायनान्सतर्फे सादर करण्यात आलेला इंडस्ट्री-फर्स्ट घटक हा Systematic Deposit Plan (एसडीपी) असूनएसआयपीमध्ये ज्याप्रकारे मुच्युअल फंड्समध्ये गुंतवणूक केली जाते त्याचप्रकारे तुम्हाला मुदत ठेवींमध्ये सहभागी होता येते आणि नंतरची जोखीम टाळता येते. इथे तुम्हाला दरमहा केवळरु. 5000 इतकी नाममात्र रक्कम देखील गुंतवता येते. मोठी रक्कम जमा होण्याची वाट बघत बसण्याऐवजी तुम्ही 6 ते 48 मासिक रक्कम जमा करू शकता आणि त्यासाठी 12 ते 60 महिन्यांची मुदत निवडू शकता. प्रत्येक जमा रक्कम ही वेगळी जमा रक्कम धरली जात असल्याने ज्यावेळी ठेव ठेवली जाते. त्यावेळेचा व्याज दर त्या रकमेवर लागू होतो. तसेच, पहिलीठेव ही चेकद्वारे दिली जाते आणि इतर ठेवी या एनएसीएच आदेशानुसार स्वयंचलीत केल्या जात असल्याने हा एक विना कटकटीचा बचत वाढ करण्याचा मार्ग ठरतो. हे अधिक चांगल्या प्रकारे तुमच्या लक्षात यावे यासाठी एक उदहारण घेऊ, असे समजा की पद्धतशीर गुंतवणूक योजनेद्वारे (सिस्टमॅटिक डिपॉझीटप्लॅन) बचत करणारे तुम्ही एक नवे ग्राहक आहात. जर, तुम्हाला वेगवेगळ्या कालावाधींसाठी 10,000 रुपयांच्या 12 मासिक ठेवी ठेवायच्या असतील तर, तुम्ही निवडलेल्या वेगवेगळ्या मुदतींनुसार तुमच्या बचतींमध्ये कशाप्रकारे वाढ होईल ते बघू.

अशाप्रकारे, समान रक्कम आणि मासिक ठेवींची संख्या बघता, जर तुम्ही जास्त मुदतीचा पर्याय स्वीकारला तर तुम्हाला जास्त व्याज दर मिळतो. पद्धतशीर गुंतवणूक योजनेखेरीज, तुम्ही अनेक-ठेवी (मल्टी-डीपॉझीट्स) सुविधेची निवड करू शकता. यामुळे तुम्हाला एकाच चेकद्वारे वेगवेगळ्या कालावधींसाठी अनेक मुदत ठेवी सुरू करण्याचा पर्याय खुला होतो. मुदत ठेवींवर तुम्हाला कर्ज सुविधा मिळत असल्याने तातडीच्या गरजा भागविण्यासाठी तुम्हाला मुदत ठेवीला धक्का लावण्याची गरज नसते. मुदत ठेव हा सर्वार्थाने चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे हे आता तुमच्या लक्षात आले असेल. अगदी सोप्या प्रकारे Bajaj Finance online FD लगेचच सुरू करा.

