Petrol-Diesel Price Update : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या विक्रमी वाढीमुळे भारतातही लवकरच पेट्रोल आणि डिझेल महाग होईल, असा अंदाज बांधला जात होता. त्याचवेळी आता डिझेल आणि पेट्रोलच्या दराबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील तणावामुळे अनेक युरोपीय देशांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी बंद केली आहे. त्याचवेळी रशियाने भारताला सवलतीत कच्चे तेल देण्याची ऑफर दिली आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दिलासा मिळण्याची शक्यता बळावली आहे. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्याचे मान्य केले तर देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. (Will petrol and diesel prices go up? Find out today's price)

उत्तर प्रदेश, पंजाबसह देशातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत असताना भारतीय तेल कंपन्यांनी आज 15 मार्चलाही इंधन दरात बदल केलेला नाही.पेट्रोलियमच्या ताज्या अपडेटनुसार मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत 15 मार्च 2022 रोजीही, पेट्रोल 95.41 रुपये प्रति लिटर तर डिझेल 86.67 रुपये प्रति लिटरवर कायम आहे. राज्य पातळीवर वाहनांच्या इंधनावर आकारण्यात येणाऱ्या व्हॅटमुळे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर वेगवेगळे आहेत.

महानगरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर-

दिल्ली ९५.४१ /८६.६७

मुंबई 109.98 /94.14

कोलकाता 104.67/ 89.79

चेन्नई 101.40/ 91.43

राज्यातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर

अहमदनगर 110.48 / 93.24

अकोला 110.33/ 93.12

अमरावती 111.14/ 93.90

औरंगाबाद 111.05/ 93.79

भंडारा 110.88/ 93.65

बीड 111.59/ 94.32

बुलढाणा 110.88 / 92.96

चंद्रपूर 110.65/ 93.45

धुळे 110.46/ 92.49

गडचिरोली 111.24/ 93.76

गोंदिया 111.18/ 94.33

बृहन्मुंबई 110.16/ 94.32

हिंगोली 111.07/94.34

जळगाव 110.86/ 92.88

जालना 111.58/ 94.22

कोल्हापूर 109.66 / 92.48

लातूर 111.04/94.27

मुंबई शहर 109.98 /94.14

नागपूर 110.75/92.56

नांदेड 112.27/ 94.99

नंदुरबार 110.91/ 93.43

नाशिक 110.50/ 93.26

उस्मानाबाद 110.08/ 93.39

पालघर 109.75/92.99

परभणी 112.88/ 95.55

पुणे 109.58/ 92.89

रायगड 110.15/ 92.42

रत्नागिरी 111.58/ 94.42

सांगली 110.09/92.89

सातारा 110.63/ 93.38

सिंधुदुर्ग 111.65/ 94.24

सोलापूर 109.49/ 92.95

ठाणे 110.12/94.28

वर्धा 109.91/92.72

वाशिम 110.54/93.32

यवतमाळ 111.02/93.79

अशा प्रकारे घरबसल्या तेलाच्या किंमती तपासा-

या वेबसाइटवर क्लिक करा https://iocl.com/petrol-diesel-price किंवा Google च्या प्ले स्टोअरवरून IOC चे अॅप डाउनलोड करा. तसेच 9224992249 वर एसएमएस करा. यासाठी RSP-स्पेस-पेट्रोल पंप डीलरचा कोड लिहून 9224992249 या क्रमांकावर एसएमएस करावा लागेल.