Tukaram Mundhe : धडाकेबाज काम करणारा अधिकारी नेहमी बदल्यांना का सामोरा जातो?

राज्यात अधिकाऱ्यांची बदली होतच असते पण एक असं व्यक्तिमत्व जे फक्त त्यांच्या बदलीसाठी खास करून ओळखलं जातं ते म्हणजे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे.

आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची कुटुंब कल्याण विभागातून बदली करण्यात आली आहे. अगदी दोन महिन्यात त्यांची ही बदली करण्यात आल्याने ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले. मात्र अद्याप त्यांना कोणतेही खाते देण्यात आलेले नाही. (Why do IAS Officer Tukaram Mundhe always get transferred )

मुंढे यांच्या विषयी सांगायचं तर कर्तव्यदक्ष आणि शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून त्यांची संपूर्ण महाराष्ट्रात ख्याती आहे. धडाकेबाज कामगिरी करणारे आणि शिस्तप्रिय स्वभावामुळे ओळखले जाणारे तुकाराम मुंढे यांची वारंवार बदली का होते, हा प्रश्न सातत्याने निर्माण होतो.

त्यांच्या सोळा वर्षाच्या कारकिर्दीत सोळा पेक्षा जास्त वेळा त्यांची बदली झाली आहे. एवढेच काय तर त्यांची जिथे जिथे बदली झाली तिथल्या स्थानिक पुढाऱ्यांशी किंवा विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी त्यांचे फारसे पटले नाही. तुकाराम मुंढे यांची कामाची पद्धत त्यांना आवडली नाही पण त्यासाठी वारंवार त्यांच्या बदल्या करणे कितपत योग्य आहे?

का तुकाराम मुंढे कुठेच टीकत नाही? का सत्ताधारकांना नेहमी तुकाराम मुंढेची अडचण असते? लोकांना आवडणारा अधिकारी का सत्ताधारकांना नकोसा वाटतो? धडाकेबाज काम करणारा अधिकारी का नेहमी बदल्यांना सामोरा जातो? मुंढेच्या बदलीने सत्ताधारी आनंदी तर जनता नाखूष का होते..?

तुकाराम मुंढे यांचा जन्म ३ जून १९७५ रोजी बीड जिल्ह्यातील ताडसोन्ना येथे झाला होता. तुकाराम मुंढे लहानपणापासूनच अभ्यासात खूप हुशार होते. त्यांनी त्यांचे उच्चशिक्षण औरंगाबाद येथून पूर्ण केले. पुढे त्यांनी बीए ची पदवी प्राप्त केली आणि त्यानंतर राज्यशास्त्रमध्ये एमए पूर्ण केले.

२००१ मध्ये त्यांनी राज्य लोकसेवा परीक्षेत यश मिळवले आणि त्यांना वित्त विभागात नोकरी मिळाली. पुढे २००५ मध्ये ते केंद्रीय लोकसेवा परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आणि देशात २० वे आले. सोलापुरातून तुकाराम मुंढे यांच्या कारकिर्दीची सुरवात झाली.

त्यांच्या या १६ वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक धडाकेबाज कामे केली. कधी शिक्षक गैरहजर दिसल्याने त्या शिक्षकांचे निलंबन असो की वैद्यकीय कारभारातील अनियमितता पाहून डॉक्टरांना निलंबित करणे असो.

जायकवाडीवरून जालन्याला पाणी आणण्याचे काम सहा वर्षापासून रखडले होते ते काम त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात तीन महिन्यांत पूर्ण केले. सोलापूरमध्ये असताना मुंढे याना पंढरपूर येथील वारीची जबाबदारी देण्यात आली होती तेव्हा मुख्यमंत्री सोडता इतर व्ही.आय.पी. दर्शन सुद्धा त्यांनी बंद केले होते.

एवढंच काय तर मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर येथे अनेक बेशिस्त कर्मचाऱ्यांना त्यांनी कामावरून काढले. सत्ताधारी जरी मुंढेच्या काम करण्याच्या पद्धतीला कंटाळले तरी लोकांचा साथ मात्र कायम मुंढेनाच होता.

लोकांमध्ये लोकप्रिय असलेला असा हा अधिकारी कायम बदलीला सामोरे जातो.. ते ही न डगमगता अन् आपल्या कामात कोणताही बदल न करता.. मुंढेच्या कार्यकाळात त्यांच्या आणखी किती बदल्या लिहल्या आहेत.. हे सांगता येत नाही पण खरंच मुंढेच्या बदलीमागे राजकारण असेल तर नक्कीच हे लोकशाही असलेल्या देशात जनतेची हार आहे