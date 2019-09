कोथरुड मधील बस थांब्याची दुरवस्था!

पुणे : मारुती मंदिर कोथरुड बस थांब्याची दुरवस्था या बाबत याच सदरात पत्र प्रसिध्द झाले होते. त्याची पीएमपी प्रशासनाने दखल घेऊन नवीन बस थांबा उभारला त्याबद्दल प्रशासनाला धन्यवाद. पण थांबा उभारताना जो राडारोडा पडला आहे, तो हटविणे बाकी आहे. तसेच थांब्यावरचे सपाटीकरण करणे गरजेचे आहे अन्यथा बस पकडण्याचे नादात नागरिकांच्या पायाला दुखापत होऊ शकते. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

