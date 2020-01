अविष्कृती नृत्य संस्थेचे

स्नेहसंमेलन उत्साहात

हडपसर : सदाशिवनगरमधील अविष्कृती नृत्य आणि गायन संस्थेचे वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात झाले.

अभिलाषा बेलुरे आणि अनुजा झाडे या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. कार्यक्रमाची सुरुवात शास्त्रीय संगीत गायिका अंबिका स्वामी आणि विद्यार्थिनी वर्षा वाघजी यांनी

सादर केलेल्या "नमन नटवरा' या नांदीने झाली. कार्यक्रमात लहानग्यांनी विविध देशभक्तिपर गाण्यांवर नृत्य सादर केले. मुलांनी बंदिशी आणि राग भूप सादर केला. अनेकांनी गिटार, पियानो, ड्रमसेटच्या वादनाने दर्शकांची मने जिंकली. गार्गी चिड्डावार यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. किशोर मद्रेवार यांनी आभार मानले.

-वर्षा वाघजी मगरपट्टा फ्लायओव्हरसमोरील

भटक्‍या कुत्र्यांना आवरा

हडपसर : सोलापूर रस्त्यावर मगरपट्टा फ्लायओव्हरसमोरील नाल्याशेजारून वैभव टॉकीजच्यामागे जाणाऱ्या रस्त्यावर बेवारस कुत्री रस्त्यात ठाण मांडून बसलेली असतात. ज्येष्ठ नागरिक, शाळेतील मुलांना जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. महापालिकेच्या संबंधित विभागाने त्वरित कारवाई करावी.

-बलवंत रानडे

साडेसतरानळी रस्त्यावरील झाडांचे

वनक्षेत्रात पुनर्रोपण करावे

हडपसर : साडेसतरानळी ते केशवनगर रस्त्यावर रेल्वे लाइननंतर असणारी झाडे वाहतुकीस अडथळा ठरत आहेत. अरुंद असणारा हा रस्ता जवळचा मार्ग म्हणून मोठ्या रहदारीचा झाला आहे. मात्र रुंदी कमी व मध्यावरच झाडे यामुळे वाहतुकीस अडथळा होत आहे. ही झाडे शेजारच्या वनक्षेत्रात पुनर्रोपीत करावीत.

-तानाजी सातव नारायणपूर रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे

वाहनचालकांसह भाविक त्रस्त

हडपसर : सासवड ते नारायणपूर व नारायणपूर ते केतकावळे घाटापर्यंतचा रस्ता पावसाळ्यापूर्वी रुंदीकरणाच्या व दुरुस्तीच्या कामासाठी खोदून ठेवला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना, स्थानिक गावातील नागरिकांना, पर्यटकांना धुळीचा व खड्ड्यांचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे श्वसनाचे, दमा, फुफ्फुस, हाडांचे विकार, मणक्‍याचे विकार, कंबरदुखी यांच्या त्रासाने वाहनचालक, गावकरी मंडळी त्रस्त झाले आहेत. दिवसेंदिवस प्रतिबालाजी व प्रतिगाणगापूर एकमुखी दत्तमहाराजांचे दर्शन घेण्यासाठी देशभरातून भाविक येत असतात, याचे भान तरी प्रशासनाने व लोकप्रतिनिधींनी ठेवले पाहिजे.

