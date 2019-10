धायरीतील दुभाजक दुरुस्त करावा

पुणे: धायरी मुख्य रस्त्यावर सणस शाळे जवळील रस्ता दुभाजाक वाहन धडके मुळे मोडला आहे. तो लवकरात लवकर दुरुस्त करावा. तसच त्या ठिकाणी रिफ्लेक्टर बोर्ड पण बसवावा म्हणजे वाहन चालकांना सावधानतेचा इशारा मिळेल आणि अपघात पण रोखता येतील. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

