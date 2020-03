..अन वाचून आनंदाश्रू आले

पुणे : गरीब, सेवाव्रती आमदारांना गाडी घेण्यासाठी तीस लाखांचे कर्ज सरकार देणार आहे. पाच वर्ष व्याजही सरकार भरणार असल्याचे वाचून आनंदाश्रू आले. आता शेतकऱ्यांनी पूरग्रस्त मदत, कर्ज माफी वगैरे पैशाची वाट पाहू नये!

- विश्वनाथ हलगणे पुणे : कायदा सर्वांना सारखा असतो. तो पोलिसांनाही लागू आहे. त्यामुळे नागरिकांप्रमाणेच पोलिसांनाही हेल्मेट परिधान केले पाहिजे. परंतु हेल्मेट परिधान करत नसल्याचे अनेकदा दिसते. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.

- यश डॉक्‍टरांच्या कार्याला सलाम

पुणे : कोरोनामुळे भीतीचे वातावरण आहे. पण डॉक्‍टर अहोरात्र कार्यरत आहेत. आपण मास्क वापरला तर आपल्याला अस्वस्थ वाटते. पण, डॉक्‍टर सतत मास्क वापरून रुग्णसेवा करत आहेत. विषाणूची बाधा होऊ नये, म्हणून त्यांना संपूर्ण शरीरभर कपडे त्यांना परिधान करावे लागत आहेत. रुग्णाची सेवा करताना त्यांच्या मानसिकतेचाही विचार करावासा वाटतो. अहोरात्र सेवा करणाऱ्या डॉक्‍टरांच्या कार्याला सलाम.

