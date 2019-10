वडगावशेरी फ्लेक्स पायी होतोय झाडाच्या फांद्यावर अन्याय

पुणे: वडगावशेरी येथील गलांडे नगर येथे बस थांब्यावर फ्लेक्स लावण्यासाठी ठेकेदार झाडांच्या फांद्या तोडत आहेत. तसच त्या रस्त्याच्या मधे टाकून ते जातात. त्यामुळे वहातुकिला अडथळा निर्माण होतो. तरी यावर कारवाई केली जावी. #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

Web Title: In Wadgavasheri Flex is becoming the basis of the cutting of tree branch