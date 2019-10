यांच्यावर कारवाई कोण करणार?

पुणे: आज सदाशिव पेठेत एक परदेशी नागरिक दिल्ली रजिस्ट्रेशन 'डिएल13 एसआर 2190' नंबर असलेल्या अॅक्टिवा वरून नो एन्ट्री मधून जाऊन नियमांची पायमल्ली करताना दिसले. भारतामध्ये येऊन कोणाही विदेशी नागरिकाने काहीही करावे हे यावरून स्पष्ट होते. मात्र हीच मुभा कोणा भारतीयाला विदेशात मिळेल का ? मुख्यतः दिल्ली रजिस्ट्रेशनची ॲक्टिवा पूर्ण काळा कलर लावलेली नंबर प्लेट देखील न दिसणारी, जवळ पासपोर्ट आहे की नाही, कागदपत्रे काय आहेत की नाही हे माहिती नाही. अशा व्यक्तीकडून कोणताही गुन्हा अथवा अपघात झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? #WeCareForPune आम्ही आहोत पुण्याचे सजग नागरिक तुम्ही सजग नागरिक आहात का? तुमच्या आजुबाजूला घडणार्‍या गोष्टी, तुम्हाला जाणवणार्‍या समस्या, त्यावरचे उपाय हे सगळे मांडण्यासाठी आता तुमच्यासाठी हक्काचे 'संवाद' हे माध्यम उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासाठी 'सकाळ संवाद' मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करा. त्याद्वारे तुम्ही आम्हाला फोटो, व्हिडिओ आणि बातम्या पाठवू शकता. हे करताना आपले संपूर्ण नाव आणि संपर्क क्रमांक आवर्जून द्या. #WeCareForPune या उपक्रममध्ये सहभाग घ्या. #SakalSamvad #WeCareForPune

Web Title: Who will take action against foreigners who break rules here